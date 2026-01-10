Artistas lloran la muerte de Yeison Jiménez; Jhonny Rivera, Paola Jara y otras reacciones

El fallecimiento de Yeison Jiménez dejó un vacío enorme en la música popular colombiana. El artista falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo mientras se dirigía a Medellín para cumplir con un concierto en Marinilla, Antioquia.

Desde entonces, sus colegas, amigos y seguidores han expresado su dolor y despedida ante la pérdida de uno de los exponentes más importantes del género en los últimos años.

Jhonny Rivera fue uno de los primeros en pronunciarse. "Hermanito, siento un vacío tan grande en mi pecho, hay cosas que uno no logra entender, pero lamentablemente debemos aceptar. Siento una tristeza por tus hijitos, tu esposa, tu familia y por todo tu equipo, el vacío es enorme, no hay palabras."



Luis Alfonso también dio un sentido mensaje."Así te voy a recordar siempre mi parcero . Tu energía, tu música y tu legado van a vivir siempre con nosotros", escribió, dejando ver el profundo dolor que causa su partida.

Pipe Bueno, por su parte, reflexionó sobre la amistad y los recuerdos compartidos: "Todavía no logro procesar esta noticia… pero decido quedarme con los recuerdos y la gratitud. Con todo lo que viví junto a un amigo, pero también junto al colega, al compañero de tarimas, de canciones y de sueños. Yeison dejó huella en mi vida y en la de muchos, no solo por su talento, sino por su forma de ser y habitar el mundo".

Adicional a esto, destacó la importancia de vivir con intensidad y aprovechar cada momento. "La vida es frágil y finita. Por eso hay que vivirla intensamente, amar sin medida y hacer lo que amamos como si hoy fuera el último día.

Hoy el género popular colombiano está de luto. Perdimos a alguien que le dio un sentido enorme a esta industria. Todo mi amor y solidaridad para su familia, amigos y seguidores. Paz en tu camino, hermano".

Arely Henao también se unió al homenaje: "Se me parte el corazón hacer esta publicación. Viviste tu proceso muchas veces, me pediste consejos muchas veces, escuché tus sueños. Hoy se va un guerrero, un hombre trabajador, disciplinado, lleno de fe y de muchos sueños por realizar. Vuela alto mi Yeison y gracias por dejar a otro nivel nuestro género".

Jessi Uribe expresó su afecto y admiración con un mensaje emotivo: "Hoy canto y me pongo el sombrero por ti mi hermano. Te vas como un gigante de la música. Nos vemos arriba y sé que me recibirás CON EL CORAZÓN".

Paola Jara también dedicó sentidas palabras al artista: "Es tan difícil asimilar esta noticia, amigo. Dejaste un legado increíble en el género y una huella inmensa en nuestros corazones. Yeison Jiménez, sé que donde estás seguirás cantando con el corazón. Vuelo alto".

Paola Jara da sentidas palabras sobre el fallecimiento de Yeison Jiménez Foto: captura de pantalla Instagram Paola Jara

Y así, muchas figuras públicas se unieron en un homenaje de despedida para Yeison Jiménez:

Alzate

Sebastián Ayala

Francy

¿Quién fue Yeison Jiménez?

Yeison Orlando Jiménez Galeano, nacido en Manzanares, Caldas, el 26 de julio de 1991, comenzó su carrera musical desde niño. Participó en el Festival de la Canción Infantil de su pueblo natal, obteniendo el primer lugar durante cinco años consecutivos.

A los 13 años inició su camino en la composición y años después, se fue a vivir a Bogotá, donde trabajó en la Central de Abastos mientras perseguía su sueño musical.

Su talento y dedicación lo llevaron a grabar sus primeros sencillos, conquistar escenarios internacionales y convertirse en el primer cantante de música popular en lograr un lleno total en el Estadio El Campín de Bogotá en 2024.

Durante su carrera, Yeison Jiménez ganó tres Premios Nuestra Tierra y obtuvo reconocimiento internacional, además de destacarse como empresario en la ganadería y la cría de caballos. Su legado artístico, su energía y su pasión por la música popular colombiana quedarán siempre presentes en la memoria de quienes lo conocieron y admiraron.

