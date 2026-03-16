Jhon Alex Castaño confiesa su oscuro pasado privado de la libertad

Jhon Alex Castaño, el reconocido cantante de música, también conocido por sus seguidores como el "Rey del Guiso", abrió su corazón en una reciente entrevista para El Klub de La Kalle, en donde el artista comentó algunos aspectos de su pasado y algunas dificultades que tuvo que enfrentar.

Durante la charla con los integrantes de la mesa, surgió una anécdota curiosa pero reveladora. Castaño relató cómo, años después de haber dejado atrás una vida de travesuras y errores de juventud, fue confrontado por una de sus antiguas víctimas en La Badea, una zona de rumba en Dosquebradas.

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Tanto es así que según el artista, un joven se le acercó no sólo para pedirle una foto, sino para recordarle un viejo incidente: "¿Nale, usted se acuerda de mí? (...) me robó la gorra naranja un día dándome".



Explicación que generó sorpresa a los integrantes de la mesa. Sin embargo, Jhon Alex Castaño sorprendió al aceptar la anécdota, pero, también comentó que habló de su intención de devolverle el objeto a esta persona. "Déjame el número y yo te la devuelvo mijo"



¿Qué más confesó Jhon Alex Castaño sobre su pasado?

Después de esta anécdota el cantante también recordó que este no fue el único momento de tensión que el cantante recordó sobre sus años en la calle. Tanto es así que el intérprete de "Amigos con derechos" recordó un episodio de "paloterapia" y confusión policial en Bogotá, específicamente en la calle 23 con séptima.

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Jhon Alex explicó que mientras compartía una bicicleta con un amigo, la policía malinterpretó la situación: "llegó la policía y creyeron que yo le estaba quitando la cicla al chile". Situación que provocó que los integrantes de la mesa le preguntaran si alguna vez pasó tiempo en una UPJ.

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Ante esta pregunta, Jhon Alex Castaño reveló la magnitud de su pasado judicial juvenil: "No mijo yo estuve 17 en correccionales mijo corra para acá ve". Hecho que sorprendió a la mesa de trabajo. De igual forma, llegó a mencionar que conoce cerca el "rotor", un término asociado a las difíciles condiciones de detención.

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Finalmente, este comentó que estos oscuros recuerdos quedaron en el pasado, y ahora afirmó que esos tiempos quedaron atrás y que hoy su enfoque está totalmente en su música y en retribuir el cariño de su público.

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