VIDEO: YEISON JIMÉNEZ PERDONÓ A SU PAPÁ
¿DÓNDE ESTÁ EL CUERPO DE YEISON JIMÉNEZ?
DISTURBIOS EN EL MOVISTAR ARENA
FRANCIA BUSCA COLOMBIANOS
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Farándula  / "La pegamos" Jhon Alex Castaño revela su última conversación con Yeison Jiménez

“La pegamos” Jhon Alex Castaño revela su última conversación con Yeison Jiménez

El cantante reveló en El Klub de La Kalle cuáles fueron sus últimas palabras al compositor del ‘Aventurero’, antes de perder la vida.

“La pegamos” Jhon Alex Castaño revela su última conversación con Yeison Jiménez
“La pegamos” Jhon Alex Castaño revela su última conversación con Yeison Jiménez, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle, imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

En una entrevista, Jhon Alex Castaño compartió en El Klub de La Kalle los detalles de su última interacción con su "parcero", Yeison Jiménez. Entre anécdotas de tarimas y grabaciones, el artista recordó cómo fueron esos últimos momentos de alegría antes de que el cantante perdiera la vida el sábado 10 de enero.

Al ser preguntado sobre lo último que habló con Yeison, Jhon Alex recordó con nostalgia una reunión. "La última la pegamos en uno de los videos que subí en el cumpleaños de un amigo, tomamos unos tequilazos en Toro, Valle fue la última hablada que pegamos", comentó el artista con nostalgia.

Puedes leer: Jhon Alex Castaño se defiende tras volver a beber después de muchos años

Así mismo, Jhon Alex comentó que como era costumbre, predominó el buen humor y la confianza que se tenían desde hace 15 años. Al punto que reveló un detalle curioso sobre cómo lo llamaba Yeison Jiménez de cariño: "Siempre que me veía... me decía era machete a mí... porque yo sé cuál es mi nombre trovador". 

Incluso recordó que Yeison siempre lo "macheteaba" en tarima de forma jocosa, manteniendo una competencia sana que impulsaba el crecimiento de ambos artistas. De igual forma, compartió una historia de cómo su amistad se afianzó en uno de los barrios más populares de Bogotá.

Anécdota de Jhon Alex Castaño y Yeison Jiménez en Bogotá

La relación entre ambos iba mucho más allá de los escenarios de lujo. Jhon Alex recordó sus inicios en Bogotá, cuando ambos buscaban una oportunidad en los bares del barrio Santa Fe, esto después de que “Rey del Chupe” tuviera un problema, pidió a alguien darle posada en Bogotá.

Puedes leer: ¿Dónde está el cuerpo de Yeison Jiménez? La verdad detrás del homenaje

Ante esto, fue Yeison Jiménez quien le tendió la mano. Por lo cual, recordó que: "Sí fuimos muy santafereños", recordando cómo se acompañaban a cantar en sitios para adultos cuando apenas estaban empezando a labrar su camino en la industria.

Jhon Alex destacó la increíble capacidad creativa de su amigo, asegurando que Yeison tenía una "memoria muy berraca" para componer y memorizar melodías al instante. Para el "Rey del Chupe", la música de Jiménez es inmortal y, aunque el hueco que deja parece invisible, su legado seguirá sonando por siempre en el corazón de los seguidores por la letra de sus canciones.

Mira también: Jhon Alex Castaño revela cómo se enteró del fallecimiento de Yeison Jiménez

