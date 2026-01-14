“La pegamos” Jhon Alex Castaño revela su última conversación con Yeison Jiménez

En una entrevista, Jhon Alex Castaño compartió en El Klub de La Kalle los detalles de su última interacción con su "parcero", Yeison Jiménez. Entre anécdotas de tarimas y grabaciones, el artista recordó cómo fueron esos últimos momentos de alegría antes de que el cantante perdiera la vida el sábado 10 de enero.

Al ser preguntado sobre lo último que habló con Yeison, Jhon Alex recordó con nostalgia una reunión. "La última la pegamos en uno de los videos que subí en el cumpleaños de un amigo, tomamos unos tequilazos en Toro, Valle fue la última hablada que pegamos", comentó el artista con nostalgia.

Así mismo, Jhon Alex comentó que como era costumbre, predominó el buen humor y la confianza que se tenían desde hace 15 años. Al punto que reveló un detalle curioso sobre cómo lo llamaba Yeison Jiménez de cariño: "Siempre que me veía... me decía era machete a mí... porque yo sé cuál es mi nombre trovador".



Incluso recordó que Yeison siempre lo "macheteaba" en tarima de forma jocosa, manteniendo una competencia sana que impulsaba el crecimiento de ambos artistas. De igual forma, compartió una historia de cómo su amistad se afianzó en uno de los barrios más populares de Bogotá.



Anécdota de Jhon Alex Castaño y Yeison Jiménez en Bogotá

La relación entre ambos iba mucho más allá de los escenarios de lujo. Jhon Alex recordó sus inicios en Bogotá, cuando ambos buscaban una oportunidad en los bares del barrio Santa Fe, esto después de que “Rey del Chupe” tuviera un problema, pidió a alguien darle posada en Bogotá.

Ante esto, fue Yeison Jiménez quien le tendió la mano. Por lo cual, recordó que: "Sí fuimos muy santafereños", recordando cómo se acompañaban a cantar en sitios para adultos cuando apenas estaban empezando a labrar su camino en la industria.

Jhon Alex destacó la increíble capacidad creativa de su amigo, asegurando que Yeison tenía una "memoria muy berraca" para componer y memorizar melodías al instante. Para el "Rey del Chupe", la música de Jiménez es inmortal y, aunque el hueco que deja parece invisible, su legado seguirá sonando por siempre en el corazón de los seguidores por la letra de sus canciones.

