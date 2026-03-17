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Cancillería lanza beneficio para sacar pasaporte: sin cita y con descuento en Colombia

Nuevo trámite de pasaporte en Colombia permitirá a los ciudadanos obtener el documento de manera rápida, sin cita previa y con descuento en el valor oficial del servicio.

Pasaporte colombiano sin cita
Pasaporte sin cita, imagen de referencia
Foto: ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 17 de mar, 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunció un nuevo beneficio para quienes necesiten tramitar su pasaporte, ahora se podrá realizar el proceso sin necesidad de agendar cita previa y, en algunos casos, acceder a un descuento en el costo del documento.

Esta medida busca facilitar el acceso al trámite, especialmente en momentos de alta demanda para los ciudadanos que requieren el documento para viajar o realizar diligencias en el exterior.

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De acuerdo con la información conocida, el beneficio aplica en puntos autorizados donde los usuarios pueden acercarse directamente, sin intermediarios, para iniciar el proceso de expedición del pasaporte.

¿Quiénes pueden acceder al descuento en el pasaporte?

El descuento en el pasaporte está dirigido a ciudadanos que participaron en las elecciones recientes en Colombia.

Para acceder a este beneficio, es necesario presentar el certificado electoral entregado el día de la votación. Este documento permite obtener una reducción del 10 % en el valor del trámite, lo que hace parte de los beneficios que el Estado otorga a quienes ejercen su derecho al voto.

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Precios del pasaporte con descuento

Con la aplicación del descuento, los valores del pasaporte en Colombia pueden reducirse frente a las tarifas oficiales vigentes.

Actualmente, los precios base son:

  • Pasaporte ordinario: $190.000
  • Pasaporte ejecutivo: $323.000
  • Pasaporte de emergencia: $192.000

Sobre estos valores se aplica la rebaja correspondiente para quienes cumplan con el requisito del certificado electoral.

Puedes ver: Estos son los documentos que puedes tramitar GRATIS si estás en estos grupos del Sisbén

Precio pasaporte
Precio pasaporte
Foto: Cancillería

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La Cancillería habilitó puntos específicos para realizar el trámite sin cita previa, especialmente en ciudades principales como Bogotá. En estos lugares, los ciudadanos pueden acudir directamente dentro del horario establecido y realizar el proceso de manera presencial, sin necesidad de agendamiento previo en estas sedes:

  • Sede Norte: carrera 19 No. 98-03.
  • Sede Centro: calle 12C No. 8-27.

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Requisitos básicos para sacar el pasaporte

Aunque el proceso se flexibiliza con esta medida, se mantienen algunos requisitos esenciales:

  • Presentar documento de identidad vigente
  • Acudir personalmente al punto autorizado
  • Realizar el pago correspondiente
  • Presentar certificado electoral si se busca el descuento

Además, la Cancillería recuerda que el proceso incluye toma de fotografía, huellas y firma en el lugar.

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El anuncio se da en medio de cambios en el sistema de expedición de pasaportes en Colombia, incluyendo la implementación de un nuevo modelo del documento y ajustes en el servicio.

Antes de acercarte a realizar el trámite, es importante verificar horarios y puntos habilitados, así como llevar todos los documentos necesarios. También se recomienda evitar intermediarios, ya que el proceso es directo y oficial a través de las entidades autorizadas.

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