¿Debes cambiar tu pasaporte tras el anuncio del nuevo modelo colombiano?

El anuncio del nuevo pasaporte colombiano despertó dudas entre quienes planean viajar o tramitar el documento por primera vez. El 19 de febrero de 2026, el presidente Gustavo Petro presentó oficialmente el rediseño de la libreta, que ahora será producida completamente en el país por la Imprenta Nacional, lo que representa un cambio histórico en su fabricación.

Según lo informado por el Gobierno, el nuevo pasaporte incorporará tecnología avanzada. Tendrá una hoja de datos en policarbonato y un chip con información biométrica. En su diseño aparecerán símbolos culturales como las mariposas amarillas, y se destacó que contará con altos estándares de seguridad y soberanía tecnológica.

Más allá del aspecto visual, la principal inquietud de los ciudadanos gira en torno a si es obligatorio cambiar el pasaporte actual. Frente a eso, la Cancillería fue clara: no es necesario renovarlo solo porque exista un nuevo modelo. Los pasaportes vigentes seguirán siendo válidos hasta la fecha de vencimiento que aparece en la libreta. Ambos formatos coexistirán sin afectar los viajes.

¿Desde cuándo se expedirá el nuevo pasaporte?

La expedición del nuevo documento comenzará en abril de 2026. Desde ese momento, quienes soliciten el pasaporte por primera vez o deban renovarlo por vencimiento recibirán automáticamente el nuevo diseño.

Para quienes ya tienen pasaporte, la recomendación es revisar su vigencia y su estado físico antes de tomar una decisión. No hay necesidad de correr a renovarlo si aún se encuentra en buen estado y con tiempo suficiente de uso.

¿En qué casos sí conviene renovarlo?

Existen situaciones específicas en las que sí resulta recomendable hacer el trámite. Por ejemplo, cuando el pasaporte está próximo a vencer, teniendo en cuenta que muchos países exigen un mínimo de seis meses de vigencia para permitir el ingreso.

También se aconseja renovarlo si ya no quedan páginas en blanco para sellos migratorios. En estos casos, el cambio no depende del nuevo modelo, sino de las reglas habituales del viaje.

Para quienes desean tener el nuevo pasaporte por gusto personal o por interés en la tecnología incorporada, la renovación es completamente opcional, siempre que el documento actual siga vigente.

Precios del pasaporte en 2026

En cuanto a los costos, para 2026 se mantienen tarifas similares a las de años recientes.

En Bogotá, el pasaporte ordinario tiene un valor cercano a los 190.000 pesos.

El pasaporte ejecutivo supera los 320.000 pesos.

El pasaporte de emergencia ronda los 192.000 pesos.

Además, continúa la política de gratuidad para ciudadanos clasificados en los niveles I y II del Sisbén, con el objetivo de facilitar el acceso al documento a poblaciones vulnerables.

¿El cambio afecta la validez internacional?

Otro punto clave es que el cambio de proveedor no afecta la validez internacional del pasaporte colombiano. Las autoridades aseguraron que el documento seguirá cumpliendo con los estándares exigidos por la aviación civil y los sistemas migratorios de otros países.

Por esa razón, no se esperan restricciones para quienes viajen con la versión anterior mientras esté vigente.

El anuncio del nuevo modelo no implica una obligación inmediata de renovar la libreta. La decisión debe basarse en la vigencia, el uso del documento y las necesidades reales de cada persona.

Para muchos ciudadanos, bastará con conservar su pasaporte actual hasta su fecha de vencimiento. Para otros, el cambio representará una oportunidad de estrenar formato y tecnología sin afectar sus planes de viaje.