La "elegida" de Marc Anthony: Nathy Peluso logra lo que ninguna mujer pudo en 30 años

Marc Anthony decidió romper una de sus tradiciones más largas en la industria musical y la responsable tiene nombre propio: Nathy Peluso.

No es un lanzamiento cualquiera; 'Como en el Idilio' representa un hito que no veíamos desde hace más de tres décadas en la carrera del "Rey de la Salsa".

Resulta que, a pesar de su trayectoria legendaria y sus múltiples colaboraciones con estrellas globales, Marc no había presentado un dúo original de salsa con una voz femenina en más de 30 años. Esta canción marca el fin de ese silencio.



La pregunta que todos se hacen es: ¿qué tiene la argentina que no hayan tenido otras? El propio Marc Anthony no ha escatimado en elogios, describiéndola como un auténtico "genio musical".

Según el artista, Nathy posee un oído increíble y una claridad absoluta sobre su visión artística, algo que él define como "realmente inspirador".

Lo más curioso es cómo Marc destaca que ella lleva la salsa en la sangre, calificando su voz como una verdadera "delicia" que lo tiene fascinado.

Por su parte, para la cantante y compositora argentina, este encuentro no fue una simple coincidencia de agenda.

Nathy ha confesado que colaborar con el intérprete de "Vivir mi vida" es un sueño hecho realidad, ya que siempre ha sentido un respeto profundo por su actitud pasional y sus himnos que han dado la vuelta al mundo.

De hecho, la canción 'Como en el Idilio' nació precisamente bajo ese anhelo: ella la escribió soñando con el momento en que pudiera cantarla junto a él. Para ella, estar hoy a su lado representa un honor inmenso dentro de un género que considera fundamental en su vida.

La producción del tema no se queda atrás en cuanto a nombres pesados. Además de la interpretación, en la autoría de la letra y música participaron Benjamin Alerhand, Manuel Lara, los propios Marc y Nathy, y el reconocido Servando Primera.

Para asegurar ese sonido que pone a bailar a cualquiera, la producción corrió a cargo de Marc Anthony junto a Motiff.

La historia que nos cuentan en esta melodía se sumerge en las profundidades de un amor secreto, narrado con una intensidad que promete conmover, pero manteniendo siempre esa energía y el sabor contagioso que es el sello personal de la salsa de Marc.

El video musical, bajo la dirección de Charlie Nelson, ofrece una mirada íntima a este encuentro. Lejos de grandes escenografías artificiales, el clip retrata a ambos artistas directamente en el estudio de grabación.

Las voces son las protagonistas absolutas, capturando el alma de la colaboración mientras ambos trabajan en la creación del tema. Es un testimonio visual de cómo se gestó este momento histórico en la música latina.

Este estreno llega en un punto de ebullición para la carrera de Marc Anthony. El artista se prepara para inaugurar su primera residencia en Las Vegas, específicamente en el Fontainebleau, con presentaciones que inician este 13 de febrero.

Además, su relevancia actual se refleja en las cinco nominaciones que recibió para la próxima edición de Premio Lo Nuestro 2026.

Será la primera vez que Marc Anthony y Nathy Peluso compartan un escenario para mostrar al mundo entero este proyecto que ha logrado unir a dos generaciones y romper un vacío de 30 años en la historia de la salsa.