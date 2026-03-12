Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / VIDEO: Golpe a Lucas González tras partido de Tolima en Copa Libertadores

VIDEO: Golpe a Lucas González tras partido de Tolima en Copa Libertadores

Un video mostró el momento en que el técnico del Deportes Tolima, Lucas González, recibió un golpe tras el triunfo 2-0 ante O’Higgins que aseguró la clasificación en Copa Libertadores.

Lucas González recibe un golpe tras partido de Tolima en Copa Libertadores
Lucas González, entrenador del Tolima
Foto: captura redes sociales, Bet Play
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 12 de mar, 2026

El técnico del Deportes Tolima, Lucas González, protagonizó un momento de tensión al final del partido contra O'Higgins F.C. por la Copa Libertadores. Un video que empezó a circular en redes sociales mostró el instante en que el entrenador recibió un golpe en medio de una discusión entre integrantes de ambos equipos.

El incidente ocurrió luego de que el equipo colombiano venciera 2-0 al conjunto chileno en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Ese resultado permitió que el club avanzara a la fase de grupos del torneo continental, uno de los campeonatos de clubes más importantes del fútbol sudamericano.

Puedes leer: Luto en el fútbol: fallece reconocido jugador de la Selección Colombia

La celebración por la clasificación terminó con momentos de tensión entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de los dos equipos, lo que derivó en empujones, reclamos y un golpe contra el entrenador del equipo colombiano.

Según registros difundidos por aficionados y medios deportivos, la situación comenzó cuando integrantes del equipo chileno se acercaron al área técnica del Tolima después del pitazo final. Allí se generó una discusión entre miembros de ambos bancos.

En medio de ese intercambio, una persona vinculada al cuerpo técnico del club visitante se acercó al entrenador colombiano y le propinó un golpe en el abdomen. Las imágenes muestran cómo otros integrantes del equipo local reaccionaron para separar a los involucrados y evitar que el conflicto continuara.

El momento quedó registrado por personas que se encontraban en la tribuna y posteriormente se difundió en redes sociales, donde generó comentarios entre seguidores del fútbol y usuarios que reaccionaron al incidente.

Puedes ver: Video: Falcao García celebra sus 40 a lo grande; hasta parranda vallenata hubo

Publicidad

Tolima clasificó a la fase de grupos del torneo

El partido correspondía a la fase previa de la Copa Libertadores. Deportes Tolima necesitaba ganar para asegurar su presencia en la fase de grupos del torneo y lo logró con dos goles en el encuentro disputado en Ibagué.

Las anotaciones llegaron gracias a Junior Hernández en la primera parte del partido y a Juan Pablo Torres en los minutos finales, resultado que permitió al club colombiano superar la serie frente al equipo chileno.

Publicidad

Con esta victoria, el conjunto colombiano confirmó su participación en la siguiente ronda del campeonato continental, donde enfrentará a otros clubes de Sudamérica.

Luego de los incidentes registrados tras el partido, el árbitro del encuentro tomó medidas disciplinarias. De acuerdo con reportes posteriores al compromiso, el técnico Lucas González terminó expulsado después del altercado ocurrido durante la celebración del equipo.

Este hecho quedó bajo revisión de las autoridades deportivas, ya que los enfrentamientos entre miembros de los equipos pueden derivar en sanciones por parte de los organizadores del torneo.

Mientras tanto, el Deportes Tolima se prepara para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores, etapa en la que enfrentará a clubes de distintos países del continente en busca de avanzar en la competencia.

Mira también: Óscar Córdoba lanza una predicción que ilusiona a Colombia rumbo al Mundial

