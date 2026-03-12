Paloma Valencia anuncia a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial; ¿unidos contra Cepeda?

En las últimas horas, la candidata presidencial Paloma Valencia oficializó este jueves 12 de marzo a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial. El anuncio se produce tras la victoria de Valencia en la consulta de la derecha y la centro derecha realizada el pasado domingo, donde Oviedo obtuvo el segundo lugar con una votación de 1.2 millones de votos.

Dicha confirmación se da en una reunión privada en la casa de la candidata presidencial en Bogotá. A través de un video difundido por su campaña, se observó el momento en que Valencia recibió al exdirector del DANE con la frase: “Bienvenido señor vicepresidente”, seguida de un emotivo abrazo y un choque de manos para certificar la unión.

Por su parte, Oviedo, actual concejal de Bogotá, expresó su entusiasmo respondiendo: "Qué emoción, lo máximo". Según fuentes cercanas a la negociación, el acuerdo se concretó tras tres días de conversaciones y cuatro encuentros previos en los que se ajustaron los términos de la alianza política.



¿Qué se busca lograr con Paloma Valencia y Juan David Oviedo?

Por otro lado, se conoció que la alianza entre Paloma y Oviedo busca consolidar un proyecto que mezcle la experiencia política y el liderazgo legislativo de la senadora del Centro Democrático con el perfil técnico y económico que caracteriza a Oviedo.

Ante esto, los expertos mencionan que uno de los pilares del acuerdo es la movilidad y la presencia en el territorio y se espera que Juan Daniel Oviedo lidere un recorrido por todo el país para mantener un contacto directo con los votantes, encargándose principalmente de los temas ciudadanos.

Recordemos que en los últimos días, Oviedo ganó carisma al punto que recientemente fue aclamado por el público con gritos de "¡Vice, vice, vice!" durante un evento cultural en la capital.

Por lo cual, se conoció que el siguiente paso decisivo será este viernes, cuando Paloma Valencia acuda a la Registraduría Nacional para inscribirse formalmente como candidata a la Presidencia de la República.



¿Cómo está el panorama presidencial?

Con este anuncio, se van despejando las incógnitas sobre los compañeros de tarjetón de los principales aspirantes. La jornada del 12 de marzo también dejó otras confirmaciones clave:

Edna Bonilla acompañará a Sergio Fajardo.

Norma Vera Salazar será la fórmula de Juan Fernando Cristo.

Luz María Zapata se une a la campaña de Luis Gilberto Murillo.



Mientras tanto, otros aspirantes como Maurice Armitage decidieron declinar su aspiración Casa de Nariño, dejando el escenario cada vez más polarizado entre las coaliciones ya definidas.