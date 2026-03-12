Sorprendieron a Juan Daniel Oviedo en concierto de Miguel Bosé en Movistar Arena; a gritos

La noche en Bogotá tenía un nombre propio en la cartelera: Miguel Bosé y su "Importante Tour 2026". Pero mientras el artista panameño deleitaba a cerca de 14,000 personas en el Movistar Arena, un "segundo show" se robaba las miradas desde las alturas de los palcos.

Juan Daniel Oviedo, el economista y exdirector del Dane, se encontraba disfrutando de la velada cuando el público decidió cambiar el libreto de la noche.

Puedes leer: Candidatos presidenciales 2026: lista completa y fórmulas vicepresidenciales confirmadas



Apenas las luces se encendieron tras el cierre del espectáculo, el murmullo de los asistentes se transformó en un grito unificado que retumbó en todo el coliseo. No pedían otra canción de Bosé, sino que señalaban hacia la suite donde estaba Oviedo.



Con una energía que contagió a los presentes, un grupo empezó a corear: “¡Ese es, ese es! ¡Vice, vice!”. Lejos de mostrarse incómodo, el exaspirante a la Alcaldía de Bogotá respondió con saltos de alegría, saludando con las manos y mostrando un entusiasmo que encendió aún más a sus simpatizantes.

Al final del concierto de Miguel Bosé, el Movistar Arena encontró a Juan Daniel Oviedo y coreraron el “Ese es” y el “Vice” ¿qué les parece? pic.twitter.com/WgxAwmWHMJ — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) March 12, 2026

Este momento de "fama rockstar" no es una simple casualidad de la vida nocturna bogotana. Ocurre apenas unos días después de las intensas jornadas electorales del 8 de marzo de 2026.

Publicidad

En esa fecha, Oviedo se consolidó como una figura de peso pesado al obtener la segunda votación más alta en el conjunto de las consultas interpartidistas, sumando más de 1.2 millones de sufragios.

Su desempeño fue tan notable que superó los números de otros ganadores de consultas, como Claudia López y Roy Barreras.

Publicidad

Puedes leer: ¿Quién será el vicepresidente de Paloma Valencia? Los 4 nombres que suenan con fuerza

Pero el verdadero picante de esta historia está en la danza de alianzas para llegar a la Casa de Nariño.

La senadora Paloma Valencia, quien arrasó en la "Gran Consulta por Colombia" con más de 3.2 millones de votos, está en la búsqueda activa de su fórmula para la vicepresidencia. Y sí, el nombre que encabeza todas las listas es el de Oviedo.

La tensión política se siente en el aire porque, justo el mismo día del concierto, Valencia y Oviedo se encerraron en un hotel del norte de Bogotá para una reunión privada que duró más de una hora.

Sin asesores de por medio, la senadora le soltó la propuesta formal: ser su mano derecha en la carrera presidencial de 2026. Aunque el público ya lo bautizó como "vice" entre canciones de pop, la firma del acuerdo todavía está en "veremos" por algunos puntos que sacan chispas.

El principal freno en esta negociación tiene que ver con visiones distintas sobre el pasado reciente del país.

Publicidad

Oviedo ha sido muy firme en que solo se subirá al barco si se respeta íntegramente lo pactado en 2016 y se cuida la justicia transicional, mientras que Valencia mantiene su conocida postura crítica sobre esos mismos acuerdos.

Esta diferencia de opiniones ha hecho que los diálogos se muevan a un ritmo más lento que una balada romántica, a pesar de que ambos quieren presentar una opción fuerte frente al actual oficialismo.

Publicidad

Dentro del Centro Democrático las aguas están divididas. Algunos ven en Oviedo la oportunidad perfecta para que el partido se mueva hacia el centro y atraiga a nuevos sectores, mientras que los más tradicionales miran con lupa las condiciones que el economista está poniendo sobre la mesa.

El país está a la espera de un anuncio inminente que defina si esta dupla finalmente se concreta o si cada uno seguirá su camino por separado. Por ahora, Bogotá ya dio su veredicto en medio de un concierto: para muchos, Oviedo ya tiene el título de "vice" asegurado.

Mira también: Mhoni Vidente predice quién será el próximo presidente de Colombia