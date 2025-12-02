Juan Daniel Oviedo destapa su talento oculto; deja a todos boquiabiertos

Juan Daniel Oviedo, el controvertido exdirector del DANE y precandidato presidencial, reveló en entrevista para El Klub de La Kalle el origen de su distintivo tono al hablar y, más importante aún, la habilidad de supervivencia que desarrolló desde niño; la capacidad de leer los labios.

En redes sociales Oviedo es conocido por su manera de hablar este aclaró que su "hablado" particular se deriva de una condición física: "yo no escucho por el oído derecho". El candidato explicó que tiene problemas con la forma en que se expresa porque están derivados de la manera como se escucha a sí mismo.

Puedes leer: Juan Daniel Oviedo destapa conmovedora historia familiar detrás de canción 'Dime Pajarito'



A lo largo de la entrevista explicó que la historia de su dificultad auditiva se remonta a su infancia, donde creció con un problema de audición "muy leve" en el oído derecho, debido a múltiples otitis en sus primeros años. Las cuales endurecen los huesos de su oído, disminuyendo su capacidad para oír.



Sin embargo, el daño más grave ocurrió en 2014. En ese momento, al levantarse rápidamente de la cama para contestar el citófono, sufrió un desmayó y cayó. Juan Daniel Oviedo describió que cayó "como un palo de escoba" y todo el peso de su cuerpo lo recibió en su oído derecho. Este golpe resultó en una pequeña explosión que rompió completamente su sistema auditivo en ese lado. Actualmente, el político se apoya en su oído izquierdo y utiliza una prótesis auditiva.



¿Cómo transformó Juan Daniel Oviedo su debilidad en su talento?

Juan Daniel Oviedo afirmó que paradójicamente, la limitación auditiva se convirtió en el núcleo de su discurso político, utilizando el lema de la "capacidad de escucha". El exdirector del DANE enfatizó que existe una diferencia crucial entre simplemente "oír y escuchar".

Puedes leer: Claudia López le canta la tabla al gobierno de Gustavo Petro: "Una oportunidad desperdiciada"

Tanto es así que reveló que su condición lo ha obligado a desarrollar una habilidad compensatoria clave: la lectura de labios. "En el momento en el que pueda pasar cualquier incidente y yo pierda mi audición, yo puedo estar acá y puedo escucharlos leyendo los labios de todos ustedes", explicó.

Publicidad

El candidato reconoció las implicaciones prácticas de esta condición; por ejemplo, si alguien le habla "por detrás pasito," es posible que no pueda entender perfectamente. Pero la lección principal que ha extraído de esta experiencia de vida es que se puede tener "problemas para oír pero muchas ganas de escuchar".

Publicidad

Para Oviedo, esta limitación personal se integra a su visión de liderazgo, que promueve la idea de que en equipo se pueden poner en común las limitaciones para evitar ser víctimas de ellas. Por lo cual, durante la entrevista el candidato presidencial afirmó que con esto busca estar atento y sensible a las realidades específicas del país.

Mira también: Pesada broma de Juan Daniel Oviedo a su pareja; la hizo angustiar en vivo