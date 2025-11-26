Petro, arrepentido por hablar de “partes” de mujeres, se vio obligado a retractarse

El presidente de la República, Gustavo Petro, generó controversia tras sus declaraciones sobre mujeres durante un Consejo de Ministros, afirmando: “Una mujer libre hace lo que quiera con su clíto... y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer. Dicen que no hable de eso, entonces hablo del hombre”.

Tras la polémica, una ciudadana identificada como Tatiana Echavarría Arango interpuso una demanda, respaldada por su hija, quien presenció la transmisión en vivo del Consejo. En consecuencia, el Juzgado 66 Administrativo del Circuito de Bogotá emitió un fallo de tutela que motivó al presidente a rectificar sus palabras.

En un pronunciamiento público, Petro calificó su comentario como desafortunado y reconoció que, aunque su intención era científica, su expresión pudo dar a entender una reducción de la grandeza integral de las mujeres.

“Rectifico la expresión que utilicé cuando hablé de la felicidad de las mujeres, refiriéndome a una parte específica de su cuerpo y a otra. Reconozco que esa forma de expresarme fue desafortunada, pero científica, y que al hacerlo di pie a que se entendiera una reducción de lo que nunca debe reducirse, la grandeza integral de las mujeres”, afirmó el mandatario.

Durante su rectificación, el presidente ofreció excusas directas a Tatiana Echavarría Arango, a su hija y a todas las mujeres que se sintieron afectadas por sus palabras. Petro subrayó que su intención era científica y ligada a la libertad, y aseguró que su compromiso con la protección y el reconocimiento integral de las mujeres es absoluto.

Presidente Gustavo Petro propone Consulta Popular /Foto: Presidencia de la República

Rectificación de Petro tras comentarios polémicos sobre mujeres

“Presento mis excusas a Tatiana Echavarría Arango, a su hija y a todas las mujeres que se sintieron ofendidas por esas palabras. Todo lo contrario, siempre estaré para apoyarlas y defenderlas, pero son las palabras de la ciencia, y la ciencia es la base de la libertad”, agregó Petro.

El presidente también enfatizó que ninguna mujer debe ser valorada de forma fragmentada. “Ninguna es solo su cuerpo, ninguna es solo su mente, ninguna es su rol familiar o laboral. Cada mujer es un universo entero y merece que el Estado, los medios, la escuela y la política la nombren de esa manera, como ser total, digno y libre”, concluyó.

