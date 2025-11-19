Parapsicólogo lanza predicción sobre los últimos meses de Gustavo Petro en el poder

El parapsicólogo colombiano Edwin Ocampo, conocido por sus interpretaciones energéticas y sus lecturas espirituales aplicadas a temas de actualidad, lanzó recientemente una predicción que llamó la atención del público.

Asegura que los últimos meses del presidente Gustavo Petro estarán marcados por tensiones, presiones internas y un ambiente político especialmente complejo.

Puedes leer: Claudia López le canta la tabla al gobierno de Gustavo Petro: "Una oportunidad desperdiciada"



¿Qué predijo el parapsicólogo sobre el cierre del gobierno de Petro?

Durante su participación en un pódcast, Ocampo afirmó que el mandatario no llegaría al final de su periodo con calma, sino en medio de una fuerte carga emocional y de complicaciones que, según él, podrían alterar el desarrollo normal del cierre de gobierno.

Sus declaraciones se centraron en la idea de que Petro estaría rodeado de obstáculos provenientes tanto de su entorno político como de sectores que buscan restarle fuerza en la recta final.

Dentro de su visión, habló de “zancadillas” políticas que, desde su perspectiva, vendrían de actores que aprovecharán cualquier dificultad para debilitar la imagen del mandatario.

Ocampo expresó que los últimos meses no serían de estabilidad y que el presidente enfrentaría críticas constantes, choques con sectores opositores y un desgaste notable que marcaría el periodo previo a la transición.

Publicidad

El parapsicólogo también aseguró que percibe un ambiente diplomático complicado para Colombia. Según su lectura energética, las relaciones exteriores atravesarían un momento denso debido a desacuerdos con varios países, no solo con los gobiernos con los que tradicionalmente se han presentado tensiones.

Este panorama, dijo, incrementa la presión sobre Petro y complicaría aún más su cierre de mandato.

Publicidad

Otro punto que llamó la atención fue su predicción sobre la próxima elección presidencial. Edwin sostuvo que, en sus interpretaciones espirituales, no aparece una figura femenina liderando el panorama político en la inminente sucesión.

Para él, las energías apuntan a un aspirante masculino como eventual ganador, aunque no mencionó nombres ni perfiles específicos.

Asimismo, señaló que el desgaste que visualiza en Petro podría ser aprovechado por sectores opositores, quienes, según su percepción, utilizarían cualquier conflicto o desacuerdo para posicionarse en la opinión pública. Para Ocampo, el ambiente político de los próximos meses estaría marcado por la confrontación y el ruido mediático.

Puedes leer: Gustavo Petro y su familia aparecen en Lista Clinton; ¿por qué y qué significa esto?

Sus afirmaciones provocaron curiosidad, escepticismo y debate, especialmente al insinuar que el final del mandato de Petro será particularmente intenso.

Mira también: Gustavo Petro tendría algunos líos legales al separarse de Verónica Alcocer, ¿por los bienes?