Pillada en famoso supermercado mientras se hace una “limpia” con un huevo

Un hecho poco común y que dejó a muchos con la boca abierta se volvió viral en redes sociales en las últimas horas. Una mujer fue captada por cámaras de seguridad dentro de una tienda Tiendas 3B, en México, mientras tomaba un huevo del estante, realizaba lo que usuarios identificaron como una “limpia” y luego lo devolvía al mismo lugar, como si nada hubiera pasado.

El video, grabado por el sistema interno del establecimiento, comenzó a circular rápidamente en plataformas como X, Facebook y TikTok, donde miles de usuarios reaccionaron sorprendidos por la escena. En las imágenes se observa cómo la mujer revisa la zona de los huevos, toma uno con cuidado y, sin abandonar el pasillo, empieza a pasarlo por su cuerpo, un gesto que muchos asociaron con rituales populares de protección o limpieza energética.

Tras unos segundos, la mujer vuelve a colocar el huevo en el cartón junto a los demás productos y se retira del lugar sin llamar la atención del personal.

Esta mujer agarró un huevo de @Tiendas3B, se “hizo una limpia” y lo regresó. 😳



pic.twitter.com/Ab7iN7V5cE — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) January 7, 2026

Cómo se hace una “limpia” con huevo, paso a paso