Pillada en famoso supermercado mientras se hace una “limpia” con un huevo

Un hecho poco común y que dejó a muchos con la boca abierta se volvió viral en redes sociales en las últimas horas. Una mujer fue captada por cámaras de seguridad dentro de una tienda Tiendas 3B, en México, mientras tomaba un huevo del estante, realizaba lo que usuarios identificaron como una “limpia” y luego lo devolvía al mismo lugar, como si nada hubiera pasado.
El video, grabado por el sistema interno del establecimiento, comenzó a circular rápidamente en plataformas como X, Facebook y TikTok, donde miles de usuarios reaccionaron sorprendidos por la escena. En las imágenes se observa cómo la mujer revisa la zona de los huevos, toma uno con cuidado y, sin abandonar el pasillo, empieza a pasarlo por su cuerpo, un gesto que muchos asociaron con rituales populares de protección o limpieza energética.
Tras unos segundos, la mujer vuelve a colocar el huevo en el cartón junto a los demás productos y se retira del lugar sin llamar la atención del personal.
Esta mujer agarró un huevo de @Tiendas3B, se “hizo una limpia” y lo regresó. 😳— Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) January 7, 2026
Cómo se hace una “limpia” con huevo, paso a paso
- Consigue un huevo crudo
Generalmente se usa un huevo fresco, sin cocinar. No se le hace ningún cambio antes de empezar.
- Busca un momento de calma
La persona suele hacerlo en un espacio tranquilo, de pie o sentada, sin interrupciones.
- Pasa el huevo por el cuerpo
El huevo se frota suavemente por distintas partes del cuerpo, normalmente:
- Cabeza
- Cara
- Pecho
- Espalda
- Brazos
- Piernas
El movimiento suele ser lento y continuo, como si se “barriera” el cuerpo.
- Concéntrate en lo que quieres soltar
Muchas personas creen que mientras pasan el huevo deben pensar en alejar malas energías, cansancio, envidia o malas rachas. Algunas rezan o dicen frases personales.
- Finaliza el recorrido
Una vez que el huevo pasó por todo el cuerpo, se considera que ya “absorbió” lo negativo, según la creencia.
- Rompe el huevo en un vaso con agua
Tradicionalmente se quiebra en un vaso transparente con agua para “ver” cómo quedó. Algunas personas interpretan figuras o burbujas, aunque esto depende de la creencia de cada quien.
- Desecha el contenido
El huevo y el agua se botan, generalmente por el desagüe, y el vaso se lava bien.