Este fue el dilema que enfrentó Chicho Arias antes de su cirugía para dejar de ser gordito

En el mundo de la comedia, la imagen física suele convertirse en una marca personal. Para Chicho Arias, su identidad estuvo ligada durante años a ser "el gordito" del grupo, una etiqueta que no solo aceptó, sino que convirtió en materia prima. Sin embargo, para El Klub de La Kalle confesó lo más difícil de hacer un cambio de su físico.

Chicho Arango recordó que durante mucho tiempo su rutina giró en torno a su apariencia física, en especial su especial más conocido, titulado "El gordito del salón", era una oda al bullying y a las vivencias que enfrentó desde la infancia por su peso. Por ello, al considerar la operación, la duda sobre su futuro profesional fue inevitable.

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"Claro yo pensé en todo eso antes de operarme yo dije: 'No, ¿ahora qué va a pasar? Se llama el gordito del salón la obra, calcule usted'", relató Arias sobre la incertidumbre que lo invadió al pensar que su material perdería validez si su cuerpo cambiaba drásticamente. El comediante se cuestionaba si el "flow" y la gracia de los espectadores estaba en su estado de peso.



A pesar de la crisis de identidad profesional, Chicho Arías tomó la decisión de operarse basada en su bienestar personal. Para él, llegó un punto en el que los beneficios de una vida saludable pesaron más que cualquier remate humorístico. "Finalmente yo prioricé la salud y dormir bien y estar bien", afirmó con contundencia.



¿Qué más confesó Chicho Arias en la entrevista?

Por otro lado, Chicho Arias comentó que entendió que su valor como artista no debía depender de una báscula y con una postura valiente frente a la posible reacción de sus seguidores, el comediante fue claro: "El que se va a ir porque le era más gracioso gordo, listo, hasta luego, bien ido, llegarán otros pues".

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Tanto es así que esta transición marcó un antes y un después en su carrera, obligándolo a evolucionar y a demostrar que su talento para la observación y el humor va mucho más allá de su talla de pantalón, afirmando que fue uno de los retos más complicados que enfrentó, el cual fue adaptar su humor.

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Chicho decidió recientemente publicar en su canal de YouTube versiones de su especial que tenía guardadas. Aunque confesó que verse en pantalla le genera cierta impresión, siente la necesidad de "salir de ese material" para dar paso a lo nuevo. "Yo tengo que publicarlo, si no, no salgo de esto", explicó sobre la importancia de dar un paso adelante en este tema.

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