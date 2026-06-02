VIDEO: hombre choca contra una ballena en una moto acuática y sale expulsado por los aires

Un inédito accidente conmocionó a los residentes y turistas de las costas de Vancouver, Canadá, luego de que un hombre que navegaba en una moto acuática chocara de lleno contra una ballena gris que emergió repentinamente frente a él, situación que fue grabada por un testigo desde tierra firme.

Tanto es así que se conoció que esto ocurrió este lunes 1 de junio, en inmediaciones de Siwash Rock, en Stanley Park, uno de los puntos turísticos de esta ciudad. Según Informes oficiales, el conductor realizaba una navegación recreativa cuando la ballena apareció de forma abrupta en la superficie para respirar.

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Lastimosamente, debido a la velocidad del vehículo, el impacto fue inevitable y violento. Al punto que en las imágenes del video muestran cómo el hombre salió despedido por el aire, Algunos mencionan que terminó recorriendo una distancia de aproximadamente 10 metros antes de caer al agua.



Una vez ocurrió el choque, el conductor fue asistido rápidamente por el Servicio Real Canadiense de Búsqueda y Rescate Marítimo. Y después fue trasladado a una clínica local para recibir atención médica y permanecer bajo observación, donde descartaron alguna lesión de gravedad después de lo ocurrido con el animal.

¿Qué dijo el hombre que chocó con una ballena?

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Horas después, el hombre que chocó con la ballena expresó: “Nunca la vi, fue algo totalmente inesperado… Ni siquiera vi el golpe”, declaró, admitiendo además que desconocía que hubiera presencia de ballenas en esa zona específica, además explicó que no tenía la intensión de causarle alguna lesión al animal.

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Sumado a esto, Kevin Connolly, el turista que logró grabar la secuencia, relató a la cadena CBC que ya se encontraba filmando al animal cuando ocurrió la colisión. Además comentó que el conductor de la moto acuática circulaba a una velocidad muy alta y que la ballena había emergido a la superficie varias veces en dos minutos.

Por su parte, el Departamento de Pesca y Océanos de Canadá (DFO) intervino para recordar a la población las normativas de seguridad vigentes. Las autoridades recalcaron que es obligatorio mantener una distancia mínima de 100 metros respecto a estos animales.

A pesar de la magnitud del choque, la ballena gris resultó ilesa. Paul Cottrell, coordinador de mamíferos marinos del DFO, informó que no se observaron lesiones visibles y que el animal continuó comportándose y alimentándose con normalidad.