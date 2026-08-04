Murió Alfonso Lizarazo, creador de Sábados Felices y una de las figuras más queridas de la TV

La televisión colombiana está de luto tras conocerse la muerte de Alfonso Lizarazo, creador de Sábados Felices y uno de los presentadores más recordados del país. Su legado quedó marcado por haber dado vida al programa de humor más longevo de la televisión nacional, un formato que durante décadas ha acompañado a millones de hogares.

La noticia ha generado múltiples reacciones entre televidentes, humoristas y figuras del entretenimiento, quienes recuerdan el aporte de Lizarazo a la historia de la televisión colombiana.

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El creador de Sábados Felices había cumplido 85 años

Hace pocos meses, exactamente el 29 de diciembre, Alfonso Lizarazo celebró sus 85 años, una fecha que fue recordada por seguidores y personas cercanas a su trayectoria.

En ese momento volvió a despertar interés su estado de salud, luego de que en redes sociales circulara un video compartido por el comediante Marco Antonio Amaya.

En las imágenes se observaba al creador de Sábados Felices sentado en un sofá, vistiendo una camisa azul y un jean, con el cabello completamente canoso y mirando fijamente a la cámara.

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El video rápidamente fue compartido por cientos de usuarios, quienes aprovecharon para enviarle mensajes de cariño y reconocer el legado que dejó en la televisión colombiana.

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¿De qué murió Alfonso Lizarazo?

Aunque en los últimos años Alfonso Lizarazo enfrentó complicaciones relacionadas con problemas cardíacos, hasta el momento su familia no ha confirmado si esa fue la causa de su muerte.

Por ahora, no existe un pronunciamiento oficial que establezca el motivo de su fallecimiento, por lo que se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles.

Mientras tanto, la noticia ha generado múltiples mensajes de despedida para quien fue el creador de Sábados Felices y una de las figuras más recordadas de la televisión colombiana.

Así fue el camino de Alfonso Lizarazo hasta convertirse en una figura de Caracol

Así llegó Alfonso Lizarazo a Caracol y creó Sábados Felices

Alfonso Lizarazo nació el 29 de diciembre de 1940 en Bucaramanga y llegó a Bogotá a los 18 años con el sueño de ser ingeniero, abogado o vendedor. Sin embargo, su vida tomó otro rumbo cuando Julio Nieto Bernal, entonces gerente de Caracol, le dio la oportunidad de trabajar haciendo turnos en los controles.

Con el paso del tiempo se convirtió en locutor y, más adelante, dio el salto a la televisión.

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En 1972 creó Sábados Felices, programa que dirigió y presentó durante más de 20 años y que se convirtió en uno de los espacios más emblemáticos de la televisión colombiana.

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En 1994 vivió uno de los momentos más difíciles de su vida al ser retenido por un grupo ilegal durante cinco días en Florida, Valle del Cauca. Años después, en 1998, dejó los medios para entrar a la política y fue elegido senador de la República, cargo que ocupó hasta 2002.