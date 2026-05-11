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Polilla rompe en llanto contando tres planes que hizo la Gorda Fabiola antes de fallecer

El comediante Nelson Polanía habló sobre los sueños y proyectos que quedaron pendientes junto a su esposa, Fabiola Posada.

Polilla revela los planes que no pudo cumplir con la Gorda Fabiola
Polilla rompe en llanto contando tres planes que hizo la Gorda Fabiola antes de fallecer
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de may, 2026

La partida de Fabiola Posada, conocida como la "Gorda Fabiola", dejó un vacío incalculable en el humor colombiano y, especialmente, en el corazón de su esposo, Nelson Polanía, mejor conocido como Polilla. Tras su fallecimiento en septiembre de 2024, ante esto, se conocieron nuevos detalles sobre los últimos días de la humorista y los planes de vida que la pareja proyectaba para su futuro cercano.

Para el programa de Expediente Final, Polilla comentó que a pesar de su eterna sonrisa, la salud de Fabiola se había deteriorado de manera progresiva, al punto que mencionó que "se venía muriendo paulatinamente" debido a una serie de complicaciones que incluían diabetes, cuatro infartos y una desnutrición severa.

Puedes leer: 'Polilla' revela disgustos de familia de la 'Gorda' Fabiola: “Mi esposita sufrió mucho”

Tanto es así que Polilla comentó que el año 2024 fue particularmente difícil, con tres o cuatro hospitalizaciones que le impidieron cumplir con su labor en el programa Sábados Felices. Así mismo, explicó que pese a todo, este siempre se encontraba esperando un milagro de nueva cuenta.

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"Como se nos había salvado de tantas, yo dije: 'De esta también se nos va a salvar'", expresó el humorista al recordar el impacto de la noticia, la cual describió como un "guarapazo" muy duro. Pese a eso, personas cercanas mencionaron que la Gorda Fabiola presentía que su final estaba cerca.

¿Qué sueños le quedaron pendientes a Polilla y la Gorda Fabiola?

Por otro lado, el comediante confesó en esta entrevista que ya estaba coordinando para disfrutar de su madurez juntos. Entre los proyectos más significativos se encontraba un viaje a Tierra Santa, una travesía que representaba un anhelo espiritual y personal para ambos.

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Además de los viajes, el matrimonio buscaba una transición hacia una vida más tranquila, tanto es así que Nelson Polanía explicó que habían decidido bajarle al ritmo de trabajo para empezar a laborar de una forma más relajada y disfrutar más tiempo juntos y disfrutar la vejez.

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Entre sus proyectos profesionales pendientes figuraba la creación de una nueva obra de teatro, la cual estaban construyendo juntos antes de que la salud de Fabiola decayera definitivamente.

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"Estábamos planeando ya ese futuro juntos solos... disfrutando el trabajo, disfrutando los viajes", recordó Polilla con nostalgia. El fallecimiento de la "mamá" de Sábados Felices no solo apagó una de las luces más brillantes de la televisión, sino que dejó en suspenso una historia de amor que buscaba su capítulo más sereno y profundo.

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