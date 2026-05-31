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La Kalle  / Entretenimiento  / Horóscopo  / ¿Qué te depara el universo? Horóscopo semanal del 1 al 7 de junio; giro cósmico inesperado

¿Qué te depara el universo? Horóscopo semanal del 1 al 7 de junio; giro cósmico inesperado

Descubre el horóscopo semanal del 1 al 7 de junio. Lee las predicciones clave en amor, dinero y salud para los 12 signos del zodiaco aquí.

Horóscopo semanal del 1 al 7 de junio
Horóscopo semanal del 1 al 7 de junio
/Foto: IA
Por: Estrella Vidente
|
Actualizado: 31 de may, 2026

La primera semana de junio arranca con una energía astral transformadora que marcará el rumbo del mes, ¿qué depara el horóscopo?

Del 1 al 7 de junio, los movimientos planetarios nos invitan a cerrar ciclos del pasado y abrir los brazos a nuevas oportunidades afectivas y financieras. Descubre a continuación la guía astrológica completa con las predicciones detalladas para los 12 signos del zodiaco.

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Aries (21 marzo - 19 abril)

Tu regente te impulsa a tomar la iniciativa en el terreno laboral. Es el momento perfecto para presentar ese proyecto postergado. En el amor, baja la guardia y escucha.

Tauro (20 abril - 20 mayo)

La estabilidad financiera llega gracias a un ingreso inesperado. Aprovecha esta racha para saldar deudas pendientes. En la salud, el descanso reparador será tu mejor aliado esta semana.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Felicidades, Géminis. El Sol en tu signo expande tu carisma y magnetismo personal. Conectarás con personas clave para tu futuro profesional. No descuides tu alimentación por las prisas.

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Cáncer (21 junio - 22 julio)

Una semana de introspección profunda. Los astros te piden sanar viejas heridas emocionales antes de avanzar. Un dinero que dabas por perdido regresa a tus manos de forma sorpresiva.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Tu vida social estará muy activa estos días. Excelente periodo para el trabajo en equipo y el liderazgo de nuevos grupos. En el plano amoroso, una amistad podría transformarse en algo más.

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Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

El éxito profesional está a la vuelta de la esquina. Tus esfuerzos finalmente son reconocidos por tus superiores. Mantén la calma ante los comentarios malintencionados de terceros.

Puedes leer: Fecha exacta del eclipse solar total de 2026: ¿Se oscurecerá el cielo en Colombia?

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Sientes un fuerte deseo de expandir tus horizontes mentales y espirituales. Es una semana ideal para planificar viajes o iniciar estudios. En el amor, evita los celos infundados.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Momento de gran intensidad y transformación interna. Buen periodo para resolver trámites legales, herencias o finanzas compartidas. Escucha tu poderosa intuición para tomar decisiones difíciles.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

El enfoque de la semana estará en tus relaciones de pareja o socios. La comunicación honesta resolverá antiguos malentendidos. Si estás soltero, alguien del pasado intentará buscarte.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Organiza tu rutina diaria para evitar el estrés acumulado. Pequeños cambios en tus hábitos de salud te devolverán la vitalidad perdida. En el trabajo, delega responsabilidades.

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Acuario (20 enero - 18 febrero)

La creatividad y el romance están en su punto máximo. Te sentirás inspirado para crear y expresar tus sentimientos. Disfruta del presente sin preocuparte tanto por el futuro.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Los asuntos familiares y el hogar requerirán toda tu atención. Es una semana propicia para redecorar tu espacio y buscar la paz interna. Un amigo te dará un valioso consejo financiero.

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