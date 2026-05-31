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Segunda vuelta presidencial: así ha sido la diferencia de votos en las últimas presidenciales

Tras la confirmación de que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial, así ha sido la historia de esta instancia electoral en Colombia.

Así han sido las segunda vuelta en Colombia
Segunda vuelta presidencial: así ha sido la diferencia de votos en las últimas presidenciales
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 31 de may, 2026

Desde la implementación de la Constitución de 1991, en un alto porcentaje se ha tenido que usar el mecanismo de segunda vuelta presidencial, esto con el fin de garantizar una mayor legitimidad democrática y está se usa cuando ningún candidato logra sacar más del 50 % más uno de los votos válidos en la primera jornada electoral.

Sin embargo, en dos ocasiones no se ha tenido que utilizar la segunda vuelta presidencial, las cuáles fueron de Álvaro Uribe en 2002 y en 2006, donde logró sacar 54.51% y 62.35%, respectivamente, pero del resto siempre se tiene que utilizar este mecanismo para escoger al mandatario de los colombianos.

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La herramienta de la segunda vuelta se estrenó oficialmente en las elecciones de 1994. En aquel entonces, Ernesto Samper y Andrés Pastrana protagonizaron una de las contiendas más cerradas de la historia. Samper, quien obtuvo el 45,30 % en la primera ronda, logró consolidarse en el balotaje con un 50,57 %, superando por un margen estrecho al 47,36 % de Pastrana.

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Cuatro años más tarde, en 1998, la historia dio un giro importante. Aunque Horacio Serpa lideró la primera vuelta con el 34,61 %, Andrés Pastrana logró remontar en la instancia final, alcanzando la presidencia con el 50,34 % de los sufragios, frente al 46,58 % de su rival.

¿Cómo fueron las segundas vueltas después de Álvaro Uribe?

La segunda vuelta volvió a ser el escenario definitivo. Tanto es así que en 2010, Juan Manuel Santos fue el candidato que más cerca estuvo de ganar en primera vuelta tras Uribe, con un 46,56 %. Finalmente, en el balotaje, obtuvo una victoria contundente con el 69,13 % frente a Antanas Mockus.

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Por otro lado, en 2014, Santos logró la reelección tras remontar una desventaja inicial frente a Óscar Iván Zuluaga, finalizando con un 50,95 %. Las elecciones de 2018 marcaron un nuevo capítulo donde Iván Duque se impuso a Gustavo Petro con un 53,98 %, frente al 41,81 % de su oponente.

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