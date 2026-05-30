Candidato presidencial es desalojado de su casa a pocas horas de las elecciones

A pocas horas de las elecciones presidenciales, una inesperada situación rodea al candidato Santiago Botero y sacude el ambiente político en Cartagena.

Desde la madrugada de este sábado se desarrolla un procedimiento en su apartamento luego de una orden emitida por la Comisaría de Familia, en medio de una denuncia presentada por su esposa, Manuela Echeverri.

El episodio ocurre justo cuando el país se prepara para acudir a las urnas, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en la previa electoral.

Según se conoció, la medida busca permitir el ingreso de Echeverri a la vivienda para retirar pertenencias personales tanto de ella como de su hijo de diez meses.

El caso tomó relevancia nacional por coincidir con las horas previas a las elecciones, lo que puso el nombre del candidato en el centro del debate público.

Publicidad

De acuerdo con el documento fechado el 29 de mayo, las medidas fueron otorgadas tras una denuncia relacionada con hechos ocurridos el 28 de mayo de 2026 dentro del entorno familiar.

Publicidad

Allí también se establecen disposiciones de protección orientadas al bienestar de la madre y del menor.

Elecciones marcadas por el escándalo alrededor de Santiago Botero

La jornada previa a las elecciones quedó atravesada por este procedimiento que involucró presencia de autoridades en el edificio donde reside Santiago Botero.

Amin Sanabria Aislant, comisario de familia a cargo del procedimiento, explicó que el objetivo principal ha sido lograr el acceso al inmueble para que Manuela Echeverri pueda regresar y recuperar sus pertenencias junto a las del menor.

“Estamos tratando de entrar al apartamento para reintegrar a su hogar a la señora Manuela Echeverri Hoyos y al niño. El señor se niega a colaborar y a abrir la puerta”, señaló el funcionario.

El proceso se extendió durante varias horas luego de que, según el relato entregado a medios, no se lograra concretar el ingreso inmediato al lugar.

Publicidad

Santiago Botero y su esposa Manuela Echeverri Foto: Facebook Santiago Botero

Mientras tanto, el menor fue trasladado temporalmente a un hogar de paso mientras avanzaban las diligencias correspondientes. La situación elevó aún más la atención pública por el contexto político en el que ocurre.

Publicidad

Cómo llega Santiago Botero a las elecciones en medio de la controversia

El caso también fue comentado por Alberto Boek, abogado de Echeverri, quien aseguró que la denuncia fue presentada hace aproximadamente un mes y que desde entonces se habrían registrado diversos episodios dentro del conflicto familiar.

Según su versión, el jueves se produjo un mensaje en el que se le notificaba a Echeverri que no podría ingresar nuevamente al apartamento junto con su hijo.

“A partir de ese momento tenía prohibido el ingreso a la casa”, indicó el abogado al referirse a los hechos relatados por su clienta.

En paralelo, se informó que Manuela Echeverri permanece acompañada por profesionales del área psicosocial mientras continúa el proceso.

Publicidad

El episodio ocurre justo cuando el ambiente político está concentrado en las elecciones presidenciales, lo que incrementó el interés alrededor de la situación judicial y personal del candidato.

Con el país atento a la jornada en las urnas, el nombre de Santiago Botero pasó en cuestión de horas de la agenda política electoral a ocupar titulares por el operativo adelantado en Cartagena.

Publicidad

El procedimiento continúa mientras crece la expectativa por el desarrollo tanto del proceso como del panorama que rodea las elecciones presidenciales.

Mira también: Santiago Botero Revela Las Fuertes Razones De Su Separación Por Culpa De Su Campaña Política