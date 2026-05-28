Santiago Botero confesó que su intención de buscar la presidencia provocó su separación

El candidato presidencial y empresario Santiago Botero pasó por El Klun de La Kalle y abrió su corazón para revelar las consecuencias personales de su incursión en la política colombiana. Al punto que mencionó que debido a sus intenciones de querer llegar a la Casa de Nariño terminó afectando su matrimonio.

Desde el inicio de su carrera hacia la presidencia, Botero fue consciente de los riesgos. "Cuando empecé esto yo dije que yo ponía mi vida, mi familia y mi plata", afirmó con contundencia. Sin embargo, no dudo en afirmar que el costo resultó ser más alto de lo esperado.

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El empresario explicó que la raíz del conflicto con su ahora exesposa fue, precisamente, el manejo financiero de su proyecto político, el cual él mismo financió en su totalidad. Esto, debido a que su antigua esposa no quería que este gastará grandes sumas de dinero en la campaña política.



"Yo pues me separé de mi señora porque ella no está de acuerdo en que yo me gastara... que yo gastara plata en la campaña", confesó Santiago Botero, además comentó que ante los reclamos de su mujer, su respuesta fue: "La plata me la gané yo, la produje y hago lo que me da la gana".

¿Qué más comentó Santiago Botero sobre su separación?

Sumado a esto, Santiago Botero relató que la crisis llegó a un punto de no retorno hace tres meses, cuando la pareja buscó ayuda profesional y esta les sugirió tomarse dos meses para reflexionar antes de decidir el divorcio, pero ella optó por la ruptura inmediata. "Ya partimos cobijas", sentenció el candidato sobre la relación que llevaba de tres años.

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Pese a esta situación, Santiago Botero minimizó el impacto emocional del divorcio comentando: "Eso no le paré bola hermano, yo no nací el día de los temblores". Así mismo, confirmó que sus aspiraciones presidenciales también le afectaron otras relaciones intrapersonales.

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"Perdí a mi familia... muchas esposas cambian, pero hasta la familia de sangre... la gente me veía que era avergonzante cuando hablaba duro", reveló con cierta nostalgia.

Al cierre de la entrevista, el empresario dejó claro que, aunque cree en el amor y no descarta volver a casarse en el futuro, su prioridad absoluta es la presidencia o, en su defecto, regresar a Estados Unidos a seguir produciendo dinero, en caso de que no logre pasar a la segunda vuelta presidencial.

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