Santiago Botero advierte que le dará duro a colegios públicos; clases de defensa personal

El precandidato presidencial Santiago Botero es un aire renovado que aparece en el espectro público por sus declaraciones y propuestas, por lo cual, en los micrófonos de El Klub de la Kalle, no dejó duda sus intenciones si llega a la Casa de Nariño, donde tocó aspectos claves desde la primera infancia hasta el futuro de los colegios públicos.

A lo largo de la entrevista Santiago Botero se centra en una reforma educativa profunda que implica el fin de los colegios públicos, en donde afirmó que el sistema actual, enfocado en materias como historia, geografía, biología y física, no prepara a los jóvenes para un contexto real y dijo: “son cosas que hoy en día nosotros no nos sirven para nada".

En su lugar, Santiago Botero promete un modelo basado en el "sentido común", donde aparezcan materias como la capacidad de expresión, el inglés, los sistemas y el aprovechamiento de la inteligencia artificial, además de prometer un nuevo subsidio para las familias con hijos con el fin de: “Sacar gente buena”.

¿Cuáles son algunas propuestas de Santiago Botero?

El plan de Santiago Botero consiste en eliminar los 62 billones de pesos que, según él, se destinan anualmente a la educación primaria y secundaria, sumando los recursos del PAE y los "colegios fantasma". Con el fin de poder entregar 800.000 pesos mensuales por niño a través de una billetera digital. Este monto se distribuiría para que destinen 450.000 pesos a la matrícula en un colegio privado, 300.000 para alimentación, y 50.000 para internet. Donde recalcó que con esto la familia podrá escoger la educación privada mejor disponible.

Botero enfatiza que esta medida no solo busca eficiencia en la educación, sino también incentivar la natalidad en Colombia, debido a que explica que uno de los problemas que hay en el país es el poco nacimiento de niños, afirmando que esto se hace para lograr una sociedad exitosa. Por otro lado, destacó que el apoyo financiero estaría condicionado a la asistencia y el rendimiento académico del niño: “Si usted no manda al niño al colegio, no hay plata”, resaltando que también este tiene que rendir académicamente.

Finalmente, Santiago Botero propone enseñar defensa personal como asignatura obligatoria en los colegios, a semejanza de Israel. Su objetivo es dotar a los jóvenes de las herramientas para defenderse, creyendo firmemente que esto erradicaría el bullying en las aulas. "Si en el colegio hay defensa personal, no existe bullying", asegura, añadiendo que los jóvenes aprenderán que "el otro también sangra".

