En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
CURSO GRATIS DE CONDUCCIÓN
CASO VALERIA AFANADOR
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Santiago Botero advierte que le dará duro a colegios públicos; clases de defensa personal

Santiago Botero advierte que le dará duro a colegios públicos; clases de defensa personal

El precandidato presidencial Santiago Botero reveló cuáles serán algunas de sus propuestas en el caso de que llegue a la presidencia del país en los micrófonos de la Kalle.

Publicidad

Publicidad

Publicidad