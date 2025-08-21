En vivo
Adriana Bottina recuerda la muerte de su papá por VIH: "Teníamos un gran papá"

Adriana Bottina recuerda la muerte de su papá por VIH: "Teníamos un gran papá"

La cantante Adriana Bottina con nostalgia habló de cómo golpeó a su familia la muerte de su padre y confesó que ese fue el momento más difícil que pudo pasar en su vida personal.

