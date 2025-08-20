Alejandra Azcárate es vista con un hombre que no es Miguel Jaramillo, ¿de quién se trata?

En el mundo del entretenimiento colombiano, el nombre de Alejandra Azcárate ha vuelto a acaparar titulares. Esta vez, no por su agudeza humorística o su trayectoria en medios, sino por indicios que apuntarían a un giro profundo en su esfera sentimental: todo indica que su vínculo con el empresario Miguel Jaramillo habría llegado a su desenlace tras más de quince años de convivencia.

El rumor ha tomado fuerza no solo por la duración y visibilidad de la relación, sino por las señales recientes que, aunque sutiles, parecerían insinuar un nuevo interés afectivo en la vida de la bogotana.



Versiones divulgadas en medios especializados en farándula sugieren que Azcárate ha compartido mensajes en sus redes sociales que darían cuenta de una cercanía emocional con otra persona. Las pistas han sido interpretadas por muchos como evidencia de que no solo su matrimonio habría concluido, sino que ya estaría explorando un nuevo vínculo amoroso.

Fuentes afirman haberla visto en compañía de un hombre aún no identificado en distintos escenarios, tanto en Colombia como en España, en situaciones que algunos describen como escapadas románticas, propias de una luna de miel no oficial.

Estos encuentros, según quienes los reportan, confirmarían no solo la separación con Jaramillo, sino también la consolidación de una nueva relación sentimental.



¿Alejandra Azcárate se separó de Miguel Jaramillo?

Las especulaciones sobre una posible ruptura llevaban tiempo circulando, aunque sin confirmación oficial. Ahora, distintos elementos parecen alinearse para dar por cerrado ese capítulo. Más allá de los años compartidos, la pareja fue conocida por enfrentar de manera pública diversas controversias, entre ellas el escándalo que involucró a una aeronave asociada a Jaramillo, incautada con cargamento ilícito. Aunque Azcárate expresó respaldo hacia él en aquel momento, el episodio dejó una marca indeleble en la percepción pública de su unión.

El periodista Carlos Vargas, figura reconocida en el espacio ‘La red’ y locutor en ‘Vibra en las mañanas’, aseguró que la ruptura ocurrió hace ya varios meses, y que la presentadora estaría ahora en una etapa de redescubrimiento personal.

Vargas señala una publicación de Azcárate, fechada el 5 de agosto, como una clave reveladora. En ella, la presentadora reflexiona sobre lo esencial de la vida: “Amor, sol, agua, música, desnudez y limonada de coco”. El término “amor” habría sido interpretado como una señal directa hacia su nueva pareja.

A esto se sumaron respuestas de figuras públicas como Natalia París, quien comentó con humor: “Ay, el amor, el amo, lalalaaaa…”, y Juliana Galvis, quien la felicitó efusivamente: “¡Celebro tu felicidad! Te lo mereces. Te quiero”.



¿Quién sería la nueva pareja de Alejandra Azcárate?

La gran incógnita es el nombre del hombre que habría conquistado el corazón de la presentadora. De acuerdo con investigaciones del periodista Carlos Vargas, se trataría de Rodrigo Canedo, un diseñador industrial de nacionalidad española, caracterizado por mantener un perfil reservado.

Lo que sí ha salido a la luz es que Canedo reside en Madrid, ciudad donde Azcárate ha estado en repetidas ocasiones recientemente. En redes, varios usuarios han detectado coincidencias en las publicaciones de ambos, que han llevado a pensar que comparten no solo ubicación geográfica, sino también vivencias significativas.

Al parecer, ambos fueron vistos juntos en La Guajira, lugar desde donde Azcárate escribió el ya mencionado mensaje en redes sociales, lo que ha sido interpretado como un indicio más del vínculo.

Aunque no existe una confirmación directa por parte de los involucrados, las señales son cada vez más consistentes. La interacción pública, la cercanía en viajes, y el tono emocional de las últimas publicaciones de Alejandra sugieren que está explorando una nueva etapa emocional, lejos de los sobresaltos de su anterior relación.

