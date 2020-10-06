Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
DESAPARECIDA EN CAJICÁ
MENSAJE MAMÁ DE EPA COLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Alejandra Azcarate

Alejandra Azcarate

  • Alejandra Azcárate es vista con un hombre que no es Miguel Jaramillo; ¿de quién se trata?
    Alejandra Azcárate, modelo y presentadora colombiana
    Foto: Instagram @laazcarateoficial
    Farándula

    Alejandra Azcárate es vista con un hombre que no es Miguel Jaramillo, ¿de quién se trata?

    Alejandra Azcárate, una de las personas más influyentes del entretenimiento en Colombia, ha captado la atención al ser vista con una persona luego de anunciar su separación.

  • Alejandra Azcarate, comediante y presentadora colombiana
    Alejandra Azcarate, comediante y presentadora colombiana
    /Foto: Instagram @laazcarateoficial
    Farándula

    Alejandra Azcarate se despacha contra 'Matador'; "Muy macho para dibujar matacho"

    La comediante tildó de "ruin" al caricaturista, luego de que se conociera que en el año 2013 agredió a su actual esposa.

  • 14281_Foto: Alejandra Azcárate Instagram
    No le pasan los años, el bikinazo que Alejandra Azcarate lució en la playa
    Foto: Alejandra Azcárate Instagram
    Farándula

    ¡Hackeada! Le quitaron la cuenta de Instagram a Alejandra Azcárate y estarían estafando

    La actriz y comediante anunció que los responsables estarían estafando a personas y hasta contó que 'madreó' a uno de ellos.

  • 18865_Carrazo de Alejandra Azcárate / Foto: Instagram
    “Ser humorista da plata”, dicen por la NAVESOTA en la que anda Alejandra Azcárate
    Carrazo de Alejandra Azcárate / Foto: Instagram
    Farándula

    Alejandra Azcárate respondió a quienes la critican y se burlan de ella: "me han dado importancia"

    Pese a que recientemente quiso aclarar su situación, continúa siendo blanco de memes y burlas.

  • Alejandra Azcárate y su esposo
    Alejandra Azcárate y su esposo
    Foto tomada de El Tiempo
    Pareja

    "Quiero seguir a su lado": Alejandra Azcárate aclaró dudas del matrimonio con su esposo

    La comediante también reveló detalles sobre la vida personal de su esposo y contó dónde está y qué le ha pasado.

  • avioneta incautada en providencia.JPG
    Avioneta capturada con coca en Providencia
    /Foto: Captura de video de seguridad
    Noticias

    En video: Captan el momento en que se cargó droga en 'narcoavioneta' incautada en Providencia

    El video hace parte de las pruebas que tiene la Fiscalía en este caso que involucra a una firma asociada a Miguel Jaramillo, esposo de la actriz Alejandra Azcárate .

  • Epa Colombia
    Epa Colombia
    /Foto: Instagram @epacolombia_1
    Farándula

    Video: Epa Colombia sorprende con nueva mezcla de guaracha ‘Los sótanos del infierno remix’

    “Azcárate, amiga te amo, mua”, dice la empresaria mientras mezcla ritmos de guaracha con la popular frase.

  • Aida Victoria Merlano
    Aida Victoria Merlano le cantó la tabla a Iván Duque
    /Foto: Instagram aidavictoriam
    Farándula

    Aida Victoria Merlano se sacó la espina que tenía con Alejandra Azcárate: “si usted siembra mierd…”

    La influencer opinó sobre la situación por la que atraviesa Azcárate y el polémico mensaje tras su reaparición.

  • Epa Colombia se burla de Alejandra Azcárate
    Epa Colombia se burla de Alejandra Azcárate
    /Foto: TikTok @epa_colombia1
    Farándula

    Epa Colombia se burla de Alejandra Azcárate: “Si escupes para arriba en la cara te cae”

    La empresaria se sacó la espina con Alejandra Azcárate por medio de un video publicado en su cuenta de TikTok.

  • Alejandra Azcarate
    / Foto: Instagram
    Farándula

    Alejandra Azcárate reaparece luego del escándalo de su esposo: “La vida nos cambia en un segundo”

    Recientemente se dio a conocer un video en el que la actriz habla sobre la situación que tuvo que pasar tras el escándalo de la narcoavioneta donde se vio involucrado su esposo.

CARGAR MÁS