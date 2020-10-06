La Kalle Alejandra Azcarate
Alejandra Azcárate es vista con un hombre que no es Miguel Jaramillo, ¿de quién se trata?
Alejandra Azcárate, una de las personas más influyentes del entretenimiento en Colombia, ha captado la atención al ser vista con una persona luego de anunciar su separación.
Alejandra Azcarate se despacha contra 'Matador'; "Muy macho para dibujar matacho"
La comediante tildó de "ruin" al caricaturista, luego de que se conociera que en el año 2013 agredió a su actual esposa.
¡Hackeada! Le quitaron la cuenta de Instagram a Alejandra Azcárate y estarían estafando
La actriz y comediante anunció que los responsables estarían estafando a personas y hasta contó que 'madreó' a uno de ellos.
Alejandra Azcárate respondió a quienes la critican y se burlan de ella: "me han dado importancia"
Pese a que recientemente quiso aclarar su situación, continúa siendo blanco de memes y burlas.
"Quiero seguir a su lado": Alejandra Azcárate aclaró dudas del matrimonio con su esposo
La comediante también reveló detalles sobre la vida personal de su esposo y contó dónde está y qué le ha pasado.
En video: Captan el momento en que se cargó droga en 'narcoavioneta' incautada en Providencia
El video hace parte de las pruebas que tiene la Fiscalía en este caso que involucra a una firma asociada a Miguel Jaramillo, esposo de la actriz Alejandra Azcárate .
Video: Epa Colombia sorprende con nueva mezcla de guaracha ‘Los sótanos del infierno remix’
“Azcárate, amiga te amo, mua”, dice la empresaria mientras mezcla ritmos de guaracha con la popular frase.
Aida Victoria Merlano se sacó la espina que tenía con Alejandra Azcárate: “si usted siembra mierd…”
La influencer opinó sobre la situación por la que atraviesa Azcárate y el polémico mensaje tras su reaparición.
Epa Colombia se burla de Alejandra Azcárate: “Si escupes para arriba en la cara te cae”
La empresaria se sacó la espina con Alejandra Azcárate por medio de un video publicado en su cuenta de TikTok.
Alejandra Azcárate reaparece luego del escándalo de su esposo: “La vida nos cambia en un segundo”
Recientemente se dio a conocer un video en el que la actriz habla sobre la situación que tuvo que pasar tras el escándalo de la narcoavioneta donde se vio involucrado su esposo.