Silvestre Dangond en el ojo del huracán luego de que un fanático irrumpiera en el escenario

En las últimas horas, el nombre del cantante Silvestre Dangond está en mira de todos luego de dos situaciones que marcaron sus más recientes presentaciones en el país. La primera ocurrió la noche del 28 de diciembre, durante su concierto en la Feria de Cali, cuando tuvo que interrumpir de manera inesperada su show debido a un problema intestinal.

“No me siento bien, la verdad, no puedo seguir. Gracias, Cali”, expresó el cantante ante el público antes de retirarse del escenario durante su presentación en la Feria de Cali. Situación que días después el artista compartió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores por entender la situación.

Sin embargo, la segunda situación sucedió en Año Nuevo, cuando el artista tenía agendado un concierto en Cartagena para la Fiesta de San Silvestre que marca el inicio del 2026. Dicho evento terminó en polémica luego de que un asistente subiera a la tarima durante el espectáculo.



¿Qué sucedió con el fanático que se subió a la tarima de Silvestre Dangond?

El hombre fue identificado como Juan David Vélez Marín, quien aseguró en sus redes sociales que, tras subir al escenario para abrazar al artista, fue retirado por el equipo de seguridad y recibió un trato muy duro. Incluso, según él le quedaron lesiones en su rostro y hasta le quitaron las pertenencias.

“En medio de la emoción, me subo a la tarima para conocer a uno de mis máximos referentes del género vallenato. La seguridad me saca y me lleva a un lugar aparte para golpearme y agredirme. Me empujan, me tiran al piso y además me robaron la cadena. Nunca pensé que esto fuera a terminar así”, afirmó en el video que subió en su Instagram.

Por lo cual, ante la denuncia pública, Carlos Padilla, empresario del concierto de Año Nuevo de Silvestre Dangond en Cartagena y CEO de la empresa Metro Concierto, se pronunció y ofreció disculpas al joven.

“Infortunadamente el joven subió a la tarima y fue retirado por la seguridad del artista y entregado a la seguridad del evento. Nos enteramos de lo sucedido en la noche de ayer e inmediatamente iniciamos una investigación. Independientemente de que el muchacho no haya obrado bien, no había ningún motivo para que fuera maltratado como él lo manifiesta”, señaló en un audio que está siendo difundido en redes sociales.

Padilla aseguró que la empresa investigará a fondo lo ocurrido para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades sobre lo sucedido durante el evento. Por otro lado, ni Silvestre Dangond ni su equipo han emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente.