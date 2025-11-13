Así rompió en llanto Silvestre Dangond al celebrar su Latin Grammy: “Gracias a mi compadre”

Silvestre Dangond volvió a poner el vallenato en lo más alto durante los Latin Grammy 2025, y lo hizo acompañado de Juancho de la Espriella, su histórico compañero de fórmula. Ambos se llevaron el premio a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato gracias a su trabajo conjunto en El Último Baile, un disco que marcó su esperado reencuentro después de 13 años sin grabar juntos.

El anuncio del ganador se dio antes de la ceremonia principal, en medio de una tarde llena de emociones en Las Vegas. A pesar del ambiente agitado por las 12 nominaciones de Bad Bunny y la presencia de figuras de distintos géneros, el folclor colombiano logró abrirse espacio con fuerza. La 26ª edición de los Latin Grammy, realizada en el MGM Grand Garden Arena, fue testigo del regreso triunfal de una de las duplas más queridas del vallenato moderno.

Cuando Silvestre y Juancho subieron al escenario para recibir el gramófono, el público notó de inmediato lo especial que era ese momento. Silvestre tomó la palabra y, en medio del llanto, lanzó la frase que terminó marcando la noche: “Gracias a mi compadre Juancho cuando tomamos la decisión de reencontrarnos después de 13 años para hacer un álbum, muestra de que nos une la música, el amor, de que lo hicimos sin pretensión porque le regalamos a una generación que quería vernos y no había podido. Y los silvestristas nos están regalando cosas muy hermosas. La música fantástica me ha llevado a muchas partes a vivir emociones. Nada, Juancho, te quiero mucho. Gracias”.

El premio también representa una victoria para el género, pues la categoría tenía nombres fuertes como Karen Lizarazo, Checo Acosta y Peter Manjarrés. Aun así, El Último Baile logró imponerse gracias al impacto que generó desde su lanzamiento: un sonido fiel a la esencia de su unión, pero con la madurez musical que ambos han construido en estos años de carrera.

Mientras Maluma debutaba como anfitrión y Roselyn Sánchez volvía a tomar el escenario como una de las presentadoras más queridas, el vallenato se robaba uno de los momentos más emotivos de la jornada. El homenaje a Raphael como Persona del Año también marcó la noche, pero la celebración de Silvestre y Juancho resaltó de manera especial por el componente sentimental que rodeó su reencuentro.

Con este Latin Grammy, la dupla confirma que su química sigue intacta y que su regreso no fue solo un gesto para los nostálgicos, sino una apuesta ganadora que hoy queda respaldada con uno de los reconocimientos más importantes de la música latina.

