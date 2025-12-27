Quiénes fueron los involucrados en el enfrentamiento en una terraza tras Navidad

Una situación tensa y alarmante quedó registrada en video durante la mañana del jueves 25 de diciembre de 2025 en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá.

Lo que parecía una discusión familiar terminó convirtiéndose en una pelea de gran intensidad que dejó a una persona herida y generó conmoción entre los vecinos del sector, especialmente por haberse presentado en plena celebración navideña.

Las imágenes, grabadas desde una vivienda cercana, muestran cómo el altercado comenzó en la terraza de una casa. En el video se observa a dos hombres, al parecer familiares, discutiendo de forma acalorada. Los gritos suben de tono rápidamente y la discusión pasa a empujones y golpes, mientras varias mujeres intentan intervenir para calmar la situación.



Pese a los intentos por detener el enfrentamiento, el conflicto sigue escalando. En medio del forcejeo, uno de los hombres toma un cuchillo de cocina y ataca al otro, causándole varias heridas hasta que este cae al suelo. En el registro se escuchan gritos desesperados de quienes presencian los hechos, así como llamados de auxilio por parte de los vecinos.



Otro de los videos que empezó a circular en redes sociales muestra un ángulo distinto del hecho. En este se aprecia cómo un hombre, al parecer de unos 50 años, sostiene el cuchillo y se lanza contra otro sujeto que se encontraba sin camiseta. Varias mujeres se atraviesan repetidamente tratando de quitarle el arma, exponiéndose al riesgo en medio del desorden.

Finalmente, una de ellas logra desarmar al agresor y la pelea se detiene. Sin embargo, el video no permite ver con claridad qué ocurrió después con la persona herida, lo que ha generado múltiples comentarios y versiones entre quienes vieron las imágenes en redes sociales.

Puedes leer: Tres niños quedaron atrapados en su casa tras incendio, ¿culpa de un volador?

¿Quiénes serían las personas involucradas en la pelea?

Sobre la identidad de las personas que protagonizaron la pelea, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades. No se han entregado nombres ni detalles confirmados sobre los involucrados, por lo que la información que circula proviene principalmente de versiones de vecinos del barrio Quiroga.

De acuerdo con habitantes del sector que aseguran conocer a la familia, el conflicto habría ocurrido entre un padre y uno de sus hijos, y al parecer otro familiar intervino en medio de la discusión, lo que terminó agravando la situación.

Publicidad

Estas versiones, sin embargo, no han sido confirmadas oficialmente y hacen parte de los relatos que los residentes han compartido tras reconocer a las personas en los videos difundidos en redes sociales.

🚨URGENTE‼️ COLOMBIA 🇨🇴 | Miembros de una misma familia protagonizaron una violenta riña la mañana de este 25 de diciembre en el barrio Quiroga de Bogotá.



Según lo informado, un padre apuñaló a uno de sus hijos. En la trifulca, un hermano atacó al otro.



pic.twitter.com/9lp0BE3QhH — XAlertNow (@xalertnow) December 26, 2025