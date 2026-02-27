Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
GRANIZADA EN BOGOTÁ
BANCOLOMBIA CIERRA OFICINAS
PASAPORTES COLOMBIA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Fuerte granizada se repite en Bogotá y vuelve a causar caos en varias zonas: videos

Fuerte granizada se repite en Bogotá y vuelve a causar caos en varias zonas: videos

Una nueva granizada sorprendió a Bogotá este viernes. Te contamos por qué se repite este fenómeno, qué lo provoca y qué zonas resultaron afectadas.

Granizada en Bogotá
Granizada en Bogotá
/Foto: IA (referencia)
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 27 de feb, 2026

Una fuerte granizada volvió a caer sobre Bogotá este viernes 27 de febrero hacia las 3:30 de la tarde. El fenómeno apareció de forma repentina y cubrió varias vías con fragmentos de hielo, generando complicaciones en la movilidad y escenas poco habituales para la ciudad.

Videos grabados por ciudadanos mostraron avenidas completamente blancas, carros avanzando con dificultad y personas caminando con precaución entre los restos de granizo. En cuestión de minutos, la lluvia se transformó en una tormenta intensa que sorprendió a quienes se desplazaban por corredores principales.

Te puede interesar

  1. Polvo del Sahara impactará con fuerza a Colombi
    Polvo del Sahara impactará con fuerza a Colombi
    /FOTO: IA
    Ciencia

    Polvo del Sahara impactará con fuerza a Colombia: ya hay fecha y causa alerta

  2. Volcán en San Juan de Urabá
    Volcán en San Juan de Urabá
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Erupción de volcán desata emergencia y evacuaciones en el Urabá antioqueño

¿Qué fue lo que pasó este viernes?

Durante la tarde, el cielo se cerró rápidamente y la temperatura bajó de forma brusca. Minutos después, comenzó a caer hielo mezclado con lluvia, lo que provocó:

  • Acumulación de granizo en el asfalto
  • Reducción de visibilidad
  • Tráfico lento en varias zonas
  • Personas buscando refugio en paraderos y locales

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron escenas impactantes: calles cubiertas de blanco, charcos profundos y ciudadanos grabando el momento desde sus celulares.

¿Por qué ocurre una granizada?

Este tipo de fenómeno se forma dentro de nubes de tormenta conocidas como cumulonimbos. En su interior, gotas de agua muy frías se congelan y empiezan a moverse hacia arriba y hacia abajo por las corrientes de aire.

Vías afectadas por las lluvias y la granizada

Las precipitaciones de la tarde han impactado varios puntos de la ciudad, generando complicaciones en corredores principales y vías secundarias. A las 3:28 p.m., se reportaron lluvias activas en las siguientes localidades:

Publicidad

  • Usaquén
  • Chapinero
  • Engativá
  • Fontibón
  • Teusaquillo
  • Barrios Unidos
  • Puente Aranda

En estos sectores se han presentado encharcamientos sobre el asfalto, acumulación de granizo en algunos tramos y tránsito lento en horas de alto flujo vehicular. Conductores señalaron dificultades para avanzar en intersecciones y avenidas donde el agua se concentró rápidamente, obligando a disminuir la velocidad y a tomar desvíos en ciertos puntos.

Además, peatones han tenido que sortear charcos amplios en pasos peatonales y andenes, mientras el transporte público ha registrado demoras por la reducción de la movilidad.

Publicidad

Las lluvias se concentraron en zonas con alta circulación diaria, lo que generó retrasos en desplazamientos desde el norte hacia el centro y el occidente de la ciudad, especialmente en corredores que conectan áreas residenciales con zonas laborales y comerciales.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Bogotá

Noticias Bogotá

Emergencias por lluvias