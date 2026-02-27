Fuerte granizada se repite en Bogotá y vuelve a causar caos en varias zonas: videos

Una fuerte granizada volvió a caer sobre Bogotá este viernes 27 de febrero hacia las 3:30 de la tarde. El fenómeno apareció de forma repentina y cubrió varias vías con fragmentos de hielo, generando complicaciones en la movilidad y escenas poco habituales para la ciudad.

Videos grabados por ciudadanos mostraron avenidas completamente blancas, carros avanzando con dificultad y personas caminando con precaución entre los restos de granizo. En cuestión de minutos, la lluvia se transformó en una tormenta intensa que sorprendió a quienes se desplazaban por corredores principales.

¿Qué fue lo que pasó este viernes?

Durante la tarde, el cielo se cerró rápidamente y la temperatura bajó de forma brusca. Minutos después, comenzó a caer hielo mezclado con lluvia, lo que provocó:



Acumulación de granizo en el asfalto

Reducción de visibilidad

Tráfico lento en varias zonas

Personas buscando refugio en paraderos y locales

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron escenas impactantes: calles cubiertas de blanco, charcos profundos y ciudadanos grabando el momento desde sus celulares.

#BOGOTÁ | Se reporta lluvia con granizo en varios puntos de la ciudad.



Hay precipitaciones a esta hora (3:28 p.m.) en las localidades de:



- Usaquén

- Chapinero

- ⁠Engativá

- ⁠Fontibón

- ⁠Teusaquillo

- ⁠Barrios Unidos

- ⁠Puente Arandahttps://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/TnmSYzzRK1 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 27, 2026

¿Por qué ocurre una granizada?

Este tipo de fenómeno se forma dentro de nubes de tormenta conocidas como cumulonimbos. En su interior, gotas de agua muy frías se congelan y empiezan a moverse hacia arriba y hacia abajo por las corrientes de aire.



Vías afectadas por las lluvias y la granizada

Las precipitaciones de la tarde han impactado varios puntos de la ciudad, generando complicaciones en corredores principales y vías secundarias. A las 3:28 p.m., se reportaron lluvias activas en las siguientes localidades:

En estos sectores se han presentado encharcamientos sobre el asfalto, acumulación de granizo en algunos tramos y tránsito lento en horas de alto flujo vehicular. Conductores señalaron dificultades para avanzar en intersecciones y avenidas donde el agua se concentró rápidamente, obligando a disminuir la velocidad y a tomar desvíos en ciertos puntos.

Además, peatones han tenido que sortear charcos amplios en pasos peatonales y andenes, mientras el transporte público ha registrado demoras por la reducción de la movilidad.

Las lluvias se concentraron en zonas con alta circulación diaria, lo que generó retrasos en desplazamientos desde el norte hacia el centro y el occidente de la ciudad, especialmente en corredores que conectan áreas residenciales con zonas laborales y comerciales.