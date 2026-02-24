Polvo del Sahara impactará con fuerza a Colombia: ya hay fecha y causa alerta

Colombia enfrenta esta semana un fenómeno atmosférico que no pasa desapercibido: una masa de polvo mineral proveniente del desierto del Sahara ya comenzó a influir en el ambiente del país, justo cuando un nuevo frente frío entra en escena.

Esta combinación ha encendido las alertas entre meteorólogos y autoridades ambientales, por los cambios que puede generar tanto en el aire como en el comportamiento del clima. Los vientos alisios que cruzan el océano Atlántico fueron los encargados de transportar esta nube de partículas desde el norte de África hasta Suramérica.

Puedes leer: Top de 10 países a los que ya puedes entrar sin visa



De acuerdo con seguimientos satelitales, el polvo ya se desplaza sobre el Caribe y empieza a extender su influencia hacia distintas regiones del territorio nacional. Especialistas han señalado que este tipo de eventos ocurre de manera periódica, pero no siempre con la misma intensidad ni bajo condiciones climáticas similares.

En esta ocasión, la llegada del polvo coincide con un frente frío que traerá vientos más fuertes, variaciones de temperatura y cambios en la nubosidad. Esta mezcla puede generar cielos más opacos, sensación térmica diferente a la habitual y una percepción de aire más pesado, especialmente en zonas costeras y del norte del país.

Un aire más cargado de partículas

Uno de los efectos más notorios será el aumento de partículas finas suspendidas en el aire. El polvo sahariano está compuesto por fragmentos muy pequeños que pueden permanecer flotando durante horas o días. Esto puede reducir la calidad del aire y provocar molestias respiratorias en algunos sectores de la población.

Publicidad

Puedes leer: ¡Parece un filtro! Nube de polvo del Sáhara cubre de naranja una parte de España

Entre los síntomas más frecuentes asociados a este tipo de fenómenos están la tos, la irritación de garganta, la congestión nasal y el ardor en los ojos. Las personas con antecedentes respiratorios, los niños y los adultos mayores suelen ser más sensibles a estos cambios, por lo que se recomienda prestar atención a cualquier señal de malestar.

Publicidad

Las autoridades ambientales aconsejan disminuir las actividades prolongadas al aire libre cuando el cielo se vea brumoso, mantener puertas y ventanas cerradas en momentos de mayor concentración de polvo y usar protección como tapabocas o gafas si se debe salir en condiciones de aire cargado.

Polvo del Sahara impactará con fuerza a Colombia Made with Google AI

Además del impacto en la salud, la nube de polvo también puede influir en la dinámica de las lluvias. Cuando hay gran cantidad de partículas en la atmósfera, se puede dificultar la formación de nubes cargadas de agua, lo que en algunos sectores podría traducirse en una disminución temporal de las precipitaciones.

El cielo podría verse más opaco o con un tono grisáceo, especialmente en las horas de mayor radiación solar. Este aspecto visual, sumado a los vientos del frente frío, dará la sensación de un clima inusual para varias regiones del país.

Expertos señalan que el fenómeno no es permanente y que, con el paso de los días, la nube se irá disipando o desplazando. Sin embargo, mientras esté presente, es importante seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones atmosféricas.

Seguimiento oficial al fenómeno

Las autoridades meteorológicas han reiterado que el comportamiento de esta nube será monitoreado de manera constante. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales continuará emitiendo reportes para advertir sobre posibles cambios en la calidad del aire y en las condiciones climáticas.

Publicidad

Desde los organismos de salud también se insiste en no subestimar el impacto del polvo, especialmente en ciudades con alta contaminación previa, donde la suma de partículas puede ser más notoria.

Por ahora, el llamado es a la prevención y a la información responsable. El polvo del Sahara ya hace parte del panorama ambiental de estos días en Colombia y, junto al frente frío, marcará una semana distinta en el cielo y en el aire que respiran millones de personas.

Publicidad

Puedes leer: ¿Qué es hemofilia? enfermedad de Kevin Acosta, niño que falleció esperando tratamiento



¿Cuándo comenzará el impacto y qué recomiendan las autoridades?

Según los reportes meteorológicos, el polvo del Sahara empezaría a sentirse en Colombia desde el miércoles 25 de febrero, cuando la nube de partículas alcance varias regiones del país impulsada por los vientos alisios y un frente frío que se mueve por el Caribe.

Ante este escenario, las autoridades ambientales y de salud aconsejan reducir las actividades al aire libre cuando se perciba bruma o mala calidad del aire, usar tapabocas si se presentan molestias respiratorias, mantener puertas y ventanas cerradas en horas de mayor concentración de polvo y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

También se recomienda estar atentos a los boletines oficiales del Ideam para conocer cómo evolucionará el fenómeno en los próximos días.

