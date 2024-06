Top de 10 países a los que ya puedes entrar sin visa

En una década, el panorama para los viajeros colombianos ha cambiado significativamente gracias a los esfuerzos de la cancillería. Hace diez años, los ciudadanos colombianos solo podían visitar 25 países sin necesidad de visa.

Hoy en día, ese número se ha elevado a casi 90, facilitando enormemente los viajes internacionales y reduciendo las barreras burocráticas y económicas que solían limitar las posibilidades de turismo y negocios para los colombianos.

El proceso para obtener una visa puede ser tanto costoso como largo, dependiendo del país de destino. Esto ha sido un obstáculo significativo para muchos colombianos que desean explorar el mundo, ya sea por razones de turismo, estudios o negocios.

Los trámites complejos y los costos asociados a la obtención de una visa han disuadido a muchos potenciales viajeros. Sin embargo, gracias a las negociaciones y acuerdos internacionales gestionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ahora es posible ingresar a cerca de 90 países sin este requisito.

Top 10 países que puedes visitar sin visa

Argentina: Conocido por su rica cultura y vibrante vida urbana, Argentina atrae a turistas con la cosmopolita ciudad de Buenos Aires, famosa por su arquitectura europea, el tango y la cocina. La Patagonia, con sus impresionantes paisajes naturales, y las Cataratas del Iguazú, una de las maravillas naturales del mundo, son destinos imperdibles.

Bahamas: Este archipiélago en el Caribe es famoso por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Destinos populares como Nassau y Paradise Island ofrecen lujosos resorts, actividades acuáticas como el buceo y esnórquel, y una animada vida nocturna. Su clima tropical y paisajes paradisíacos lo convierten en un lugar ideal para el descanso y la aventura.

Jamaica: Conocida por sus playas espectaculares y la influencia del reggae, Jamaica es un destino favorito para quienes buscan relajarse y disfrutar de la cultura caribeña. Montego Bay y Negril ofrecen resorts todo incluido, mientras que lugares como Ocho Ríos y Port Antonio son conocidos por sus cascadas y selvas exuberantes.

Reino Unido: El Reino Unido es un destino histórico y cultural, con ciudades emblemáticas como Londres, que ofrece atracciones como el Palacio de Buckingham, el Big Ben y el Museo Británico. Edimburgo, con su castillo y festival de arte, y las impresionantes áreas rurales como el Distrito de los Lagos y las Highlands escocesas, también son muy visitadas.

Alemania: Alemania combina historia, cultura y naturaleza. Berlín es conocida por su historia moderna, vibrante vida nocturna y arte urbano. Múnich, famosa por el Oktoberfest y sus cervecerías, y la región de Baviera, con sus castillos y paisajes alpinos, atraen a millones de visitantes cada año.

Holanda: Los Países Bajos son famosos por sus pintorescos paisajes de canales, tulipanes y molinos de viento. Ámsterdam es conocida por su arte, museos como el Rijksmuseum y el Museo Van Gogh, y su ambiente liberal. Ciudades como Róterdam y Utrecht también ofrecen una rica mezcla de cultura e historia.

Portugal: Portugal es conocido por su hermosa costa atlántica, ciudades históricas y deliciosa gastronomía. Lisboa, la capital, encanta con sus colinas, tranvías y fado. Oporto es famosa por su vino y arquitectura, mientras que el Algarve atrae a turistas por sus impresionantes playas y acantilados.

Qatar: Este país del Golfo ofrece una mezcla de tradición y modernidad. Doha, su capital, cuenta con rascacielos futuristas, el Museo de Arte Islámico y el zoco Waqif. Qatar también es conocido por sus desiertos, donde los turistas pueden disfrutar de safaris y experiencias en campamentos beduinos.

Singapur: Singapur es una ciudad-estado famosa por su limpieza, seguridad y modernidad. Marina Bay Sands, Gardens by the Bay y el zoológico de Singapur son atracciones populares. Su vibrante mezcla cultural, con barrios como Chinatown y Little India, junto con una excelente oferta culinaria, hacen de Singapur un destino atractivo.

Marruecos: Marruecos atrae a turistas con sus exóticos mercados, arquitectura islámica y paisajes diversos. Marrakech es famosa por sus zocos y la plaza Jemaa el-Fna, mientras que Fez y Casablanca ofrecen historia y cultura. Las dunas del desierto del Sahara y las montañas del Atlas también son destinos turísticos importantes.

