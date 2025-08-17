La planta que sí o sí debes tener en tu casa; elimina el 73 % de tóxicos cancerígenos

Publicidad
La Epipremnum aureum, popularmente conocida como Pothos, no es solo una elección decorativa por sus vibrantes hojas en forma de corazón.
Un estudio realizado por la NASA en 1989 ya anticipaba su extraordinario potencial como purificador, un descubrimiento que hoy cobra mayor relevancia ante nuestra creciente exposición a sustancias nocivas.
La investigación, titulada "Plantas de interior para la reducción de la contaminación del aire en interiores", se embarcó en la misión de evaluar cómo distintas especies vegetales podían mitigar la presencia de contaminantes tan perjudiciales como el benceno, el tricloroetileno (TCE) y el formaldehído.
Estos químicos son, lamentablemente, omnipresentes en nuestro entorno: se encuentran en productos de limpieza como desinfectantes y detergentes, en cosméticos, en el humo del cigarrillo, muebles y pinturas, e incluso en equipos electrónicos que liberan xileno, tolueno y monóxido de carbono.
Todos ellos están clasificados como sustancias con potencial cancerígeno y se asocian a problemas respiratorios.
En este pionero análisis, el Pothos emergió como un protagonista, demostrando una impresionante habilidad para metabolizar y degradar estos contaminantes.
Los resultados fueron contundentes: la planta logró una eliminación del 73% del benceno y una reducción del 9% tanto del TCE como del formaldehído en el aire.
Un detalle fascinante que destacó el estudio es que la exposición continua a estas sustancias, de hecho, mejoró la capacidad depurativa del Pothos, ya que la planta puede adaptar su genética para utilizarlos como fuente de alimento.
Esta habilidad de filtrar contaminantes se realiza a través de sus hojas, en un proceso constante de purificación atmosférica.
Además de su indiscutible rol como "pulmón verde", el Pothos es una planta de bajo mantenimiento y una resistencia notable, lo que la convierte en una opción ideal para embellecer y sanear tanto hogares como oficinas.
Sus hojas variegadas no solo añaden un atractivo estético que armoniza con diversos estilos decorativos, sino que también contribuyen a regular la humedad ambiental y a infundir una sensación de calma y equilibrio en los espacios.
Incluso es valorada en prácticas como el Feng Shui, donde se asocia con el crecimiento, la abundancia y la buena fortuna.
Para aquellos que deseen incorporar esta prodigiosa planta a su vida, Andrés López, experto en jardinería urbana de Colviveros Bogotá, y las fuentes especializadas, ofrecen consejos prácticos que garantizan su salud y eficiencia.
El Pothos es una especie poco exigente, perfecta incluso para principiantes en la jardinería:
La versatilidad del Pothos permite que sea cultivado en macetas colgantes o que trepe por estructuras, lo que lo hace ideal para optimizar el espacio vertical en ambientes pequeños, aportando un dinamismo visual inigualable.
En definitiva, la Epipremnum aureum (Pothos) trasciende su rol ornamental para consolidarse como una herramienta natural vital en la mejora de la calidad del aire y en la promoción del bienestar general.
Su demostrada capacidad para neutralizar contaminantes tóxicos y su facilidad de cuidado la convierten en un aliado indispensable para cualquier espacio que aspire a ser más limpio, saludable y armonioso.