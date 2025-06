No es ni huevo, ni plátano; este es el truco mágico para que las plantas no paren de crecer

Tener plantas en el hogar o en espacios laborales se ha vuelto una práctica común, no solo por su valor estético, sino también por los beneficios que ofrecen al ambiente.

Estas especies naturales no solo embellecen, sino que contribuyen a purificar el aire y crear una atmósfera más serena y eficiente. No obstante, lograr que se mantengan saludables puede representar un reto para quienes no tienen experiencia o desconoces de su cuidado.

Uno de los métodos más comunes utilizados para que plantas puedan crecer es incorporar restos orgánicos como cáscaras de plátano y de huevo. Estos residuos, al degradarse en la tierra, liberan elementos nutritivos que fortalecen el desarrollo de las plantas, estimulando su vitalidad.

Aunque estos no son los únicos métodos caseros, existen otras alternativas igual de efectivas, si notas que una de tus plantas no prospera como esperas, aquí te compartimos un consejo práctico, muy popular no solo en Colombia, sino también en otros países de Europa.

Un remedio casero que impulsa el crecimiento de las plantas, el truco consiste en utilizar un ingrediente natural, económico y fácil de encontrar: el ajo.

Esta planta bulbosa no solo sirve para condimentar comidas, también posee cualidades que la convierten en una excelente aliada del jardín.

Gracias a sus compuestos ricos en azufre y su potente aroma, el ajo actúa como un repelente biológico, manteniendo alejados a insectos y microorganismos que pueden ser perjudiciales para las plantas.

Es eficaz contra amenazas como pulgones, babosas, hormigas, ácaros y gusanos, además de combatir hongos y bacterias que afectan hojas, raíces y tallos.

Asimismo, cuando se descompone, libera azufre al suelo, un elemento clave en la producción de proteínas y enzimas necesarias para un crecimiento saludable, sin necesidad de recurrir a productos químicos agresivos.

¿Cómo prepara la solución de ajo para echarle a las plantas?

Para poder preparar la solución de ajo debes tener los siguientes elementos:

3 a 4 dientes de ajo (frescos y sin señales de deterioro)

(frescos y sin señales de deterioro) 500 ml de agua

Licuadora

Frasco con atomizador

Para poder elaborar esta solución y poder empezar a utilizarla debes seguir los siguientes pasos:



Pela completamente los ajos, eliminando toda la cáscara. Colócalos en la licuadora junto con el agua. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea. Transfiere el líquido al atomizador.

Rocía la mezcla directamente sobre el sustrato, evitando empapar las hojas. Hazlo en las primeras horas del día y al anochecer, únicamente cuando la tierra esté seca al tacto. Recomendación final: aunque el ajo es muy beneficioso, su uso debe ser moderado. Aplicarlo en exceso puede afectar negativamente el equilibrio del ecosistema de tus plantas.

