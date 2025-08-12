Así quedó Eileen Roca, exreina colombiana, después de sus múltiples cirugías estéticas

Eileen Roca Torralvo, reconocida exreina de belleza, actriz y modelo colombo-brasileña, ha mantenido una imagen pública cercana y auténtica a lo largo de su carrera. Luego de su paso por importantes producciones televisivas.

Lee más: La influencer Karen Sevillano reapareció en redes sociales después de su cirugía estética

Además de representar a Colombia en Miss Universo 2007 tras ser coronada como Señorita Colombia en 2006, ha sabido adaptarse y evolucionar con el tiempo, tanto en lo personal como en lo profesional.



Con la llegada de la maternidad, Eileen experimentó cambios físicos que no pudo revertir del todo con ejercicio o alimentación saludable. Por ello, recientemente decidió someterse a un procedimiento estético integral.

Del cual habló abiertamente en una entrevista con el programa ‘La Red’. Según explicó, aunque sigue rutinas de entrenamiento, había zonas específicas de su cuerpo como el abdomen, los senos y la espalda que no lograban mejorar.

Lee más: Ni la rino ni la lipo, esta es la cirugía estética que más se realizan en Colombia

Publicidad

La cirugía incluyó una mamopexia, procedimiento con el que corrigió la flacidez de los senos y reemplazó implantes que tenía desde hacía 17 años. También se realizaron retoques en el abdomen, glúteos, piernas y espalda.

Además de utilizar tecnología para mejorar la textura de la piel abdominal. Eileen aseguró que su objetivo no era cambiar su apariencia por completo, sino devolverle firmeza y armonía a su figura.

Publicidad

La actriz confesó que por mucho tiempo se sintió incómoda con su cuerpo, especialmente tras su segundo embarazo, y solía elegir cuidadosamente los ángulos en las fotos o usar fajas para disimular.

Fue entonces cuando decidió aprovechar el paso por el quirófano para hacerse todo lo necesario de una vez. “Dije: si ya voy para el quirófano, voy a aprovechar para hacerme de todo”, contó.

El procedimiento costó alrededor de 80 millones de pesos colombianos (unos 20.000 dólares), una inversión que considera valiosa porque le permitió recuperar su imagen corporal y sentirse bien consigo misma. Para el posoperatorio, viajó desde Miami donde reside actualmente hasta Barranquilla, para estar acompañada por su madre y su suegra durante la recuperación.

Te puede interesar: Erika Zapata periodista de Noticias Caracol se sometió a nueva cirugía estética; así quedó

Eileen también ha utilizado sus redes sociales para compartir todo el proceso, desde la preparación hasta la recuperación, con el fin de brindar una visión realista a otras mujeres que han enfrentado cambios corporales similares. Su intención no es presumir resultados, sino romper estigmas y mostrar que someterse a cirugías plásticas no es motivo de vergüenza.

A pesar de recibir tanto elogios como críticas, la actriz se mantiene firme en su postura: “Uno siempre puede mejorar. Y si lo quieren llamar vanidad, es como yo me sienta. ¿Qué prefieren, que diga que este cuerpo divino lo logré a punta de pastillas y gimnasio? No entiendo por qué satanizan la cirugía plástica”.

Publicidad

Con este mensaje, Eileen Roca recalca que la belleza y el bienestar no deben depender solo de la genética o el ejercicio, sino de la capacidad de cada persona de reconocer sus necesidades y tomar decisiones que le permitan sentirse segura y cómoda consigo misma. Para ella, la cirugía fue una herramienta de empoderamiento y recuperación de confianza.

Mira también: Mamá de Yina se salvó de los biopolímeros