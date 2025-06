Joven exreina de belleza dejó todo para ser monja; cautivó a más de uno

La Hermana Eva, cuyo nombre de pila es Kamila Rodrigues Cardoso, es una joven brasileña de 21 años oriunda de Patos de Minas, en el estado de Minas Gerais.

Su historia ha captado la atención global, no solo por su notable belleza, sino por el radical giro que dio su vida al dejar una prometedora carrera en el modelaje para abrazar la vida religiosa.

Antes de su ingreso al convento a los 18 años, Kamila ya era una figura reconocida en el mundo de la belleza, llegando incluso a ganar el certamen Miss Continente Teen Sol Naciente y preparándose para competir en Miss Brasil.

Sin embargo, detrás del brillo de las pasarelas, Kamila lidiaba con una profunda búsqueda personal. La trágica pérdida de su padre a los nueve años marcó un antes y un después en su vida, sumiéndola en un período de depresión y ansiedad durante su adolescencia.

¿Por qué la hermana Eva dejó el modelaje?

Fue en ese momento de vulnerabilidad que Kamila encontró consuelo en la espiritualidad.

"Durante mi época como modelo, pensé que había encontrado mi vocación. Pero a los 9 años perdí a mi padre, y en la adolescencia, me di cuenta de que ya no lo tendría. Así que empecé a sufrir depresión y ansiedad, y empecé a pensar que ser modelo ya no me llenaba el corazón", declaró en una entrevista con el programa brasileño 'The Noite'.

Su búsqueda la llevó a la iglesia, donde el rezo del rosario y la asistencia a misa se convirtieron en un refugio. Un día, durante una homilía, una imagen en particular la impactó profundamente: una monja que pasaba frente a ella.

"Vi en ella una luz muy intensa", recordó. A partir de ese momento, comenzó a estudiar más sobre la vida monástica y, gradualmente, se vio a sí misma vistiendo el hábito.

Al tomar sus votos, Kamila adoptó el nombre de Eva, en alusión a la figura bíblica. "Fue sacada de las costillas de Adán y vivió con el aliento de Dios", explicó sobre su elección, que simboliza su nueva vida entregada a la fe.

Actualmente, la Hermana Eva es integrante de la Congregación Sancta Dei Genitrix, una institución religiosa independiente de la Iglesia Católica Apostólica Romana, dirigida por el sacerdote ortodoxo José Ribamar Dias, quien también es conocido por su notable presencia en redes sociales con más de 287 mil seguidores.

La congregación a la que pertenece la Hermana Eva se destaca por su activa labor comunitaria en la región periférica de Sol Nascente, en Brasil, considerada la favela horizontal más grande de Latinoamérica.

Allí, ofrecen una amplia gama de servicios médicos, dentales, psicológicos y de otra índole a aproximadamente 100 mil personas. "Aquí, en Sol Nascente, somos una región periférica. Es la favela horizontal más grande de Latinoamérica, por lo que hay muchas familias que necesitan ayuda", explicó la religiosa.

Recientemente, la Hermana Eva se convirtió en un fenómeno viral tras la difusión de un video donde se la veía ataviada con su hábito, vendiendo rosarios y colgantes en un bar de la ciudad de Goiânia. Su belleza natural y la singularidad de su vocación rápidamente captaron la atención de miles de usuarios.

Aunque mantiene una vida de recogimiento, la Hermana Eva y otras religiosas de su congregación utilizan activamente las redes sociales para difundir mensajes de fe y compartir su valioso trabajo comunitario.

Respecto a su imagen, la joven monja reconoce que se cuida, pero con una intención renovada.

"Se maquilla y se cuida para ofrecer su mejor versión a Jesús", afirmó, redefiniendo el concepto de belleza a través de su entrega espiritual. Su historia es un recordatorio inspirador de cómo la vocación puede encontrarse en los caminos menos esperados, transformando vidas y sirviendo a los demás.

