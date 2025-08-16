En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO TENDENCIA
CASO NIÑA DESAPARECIDA EN CAJICÁ
AVIONETA CAE EN MEDELLÍN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Niña de 4 añitos fallece tras entrar a resonancia magnética; pusieron mucha anestesia

Niña de 4 añitos fallece tras entrar a resonancia magnética; pusieron mucha anestesia

La historia de Giovanna Morales, la niña de 4 años que murió tras ser anestesiada para una resonancia, conmueve a la comunidad y abre una investigación por presunta negligencia médica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad