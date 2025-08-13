Hipótesis en desaparición de niña en Cajicá causa temor: "Un hombre alto y corpulento"

En Cajicá, Cundinamarca, cada minuto cuenta. Valeria Afanador Cárdenas, una niña de 10 años con síndrome de Down, desapareció la mañana del 12 de agosto mientras jugaba en su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en la vereda Canelón, sector Rincón de las Viudas. La última vez que fue vista, llevaba puesto su uniforme azul y caminaba hacia la cerca que colinda con el sector de Río Frío.

Las cámaras del plantel educativo registraron que, cerca de las 10:30 a. m., Valeria se acercó a la zona de arbustos junto a la reja. Entró entre las plantas, pero las imágenes no muestran que regresara. En cuestión de minutos, el juego inocente de una mañana cualquiera se transformó en el inicio de una búsqueda desesperada.

De inmediato, profesores y personal administrativo activaron la alerta y se comunicaron con la Policía. En total, 24 grabaciones de cámaras de seguridad fueron entregadas a las autoridades. Alrededor de 190 personas, entre miembros del colegio, Gaula de la Policía, Bomberos, Comisaría de Familia y voluntarios, se sumaron a la búsqueda. La Alcaldía activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar cada paso de la operación.

La institución educativa señaló que, dada la condición particular de Valeria, siempre había tenido un acompañamiento cercano durante su permanencia en el colegio. La noticia ha generado consternación entre estudiantes, docentes y vecinos del sector, que no recuerdan un hecho similar.

Su familia ha recibido llamadas falsas de personas que aseguran saber dónde está la niña, lo que ha aumentado la angustia. Su madre, Luisa Cárdenas, expresó a Noticias Caracol que lo más desconcertante es que en las cámaras “solo se ve que se dirige hacia los arbustos, pero no se ve nada más”.

Buscan a niña con síndrome de Down desaparecida en Cajicá /Foto: Redes sociales / Bomberos de Cajicá

Hipótesis que causa temor en desaparición de Valeria

En un principio, una de las líneas de investigación apuntaba a que Valeria podría haberse acercado al caudal del río cercano y haber tenido un accidente. Sin embargo, otra versión empezó a generar preocupación: la posibilidad de que alguien la hubiera interceptado.

Manuel Afanador, abuelo paterno de la niña, afirma que ha escuchado comentarios de testigos que aseguran haber visto a “un hombre alto y corpulento” en la zona, y que este podría haberse llevado a Valeria. Aunque las autoridades no respaldan oficialmente esta hipótesis, el hecho de que el CTI de la Fiscalía y el Gaula de la Policía estén presentes en el operativo refuerza la idea de que no se descarta ningún escenario.

Mientras tanto, las cámaras de seguridad siguen siendo clave. Una de ellas muestra a la menor internándose entre las Eugenias del perímetro escolar, pero nunca volviendo a salir. Esa imagen, que dura apenas unos segundos, es la última pista concreta que se tiene de ella.

Las autoridades también analizan si la niña pudo haber salido caminando por la ronda del río o por alguna calle paralela al colegio rumbo al casco urbano de Cajicá o a municipios cercanos.

