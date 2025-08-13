En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO MURIÓ MIGUEL URIBE
TUMBA DE MIGUEL URIBE
CIERRES VIALES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Hipótesis en desaparición de niña en Cajicá causa temor: "Un hombre alto y corpulento"

Hipótesis en desaparición de niña en Cajicá causa temor: "Un hombre alto y corpulento"

Las cámaras del colegio en Cajicá registraron a Valeria Afanador, de 10 años, entrando a una zona de arbustos y sin volver a salir, sin embargo, hay una nueva versión que causa temor.

Publicidad

Publicidad

Publicidad