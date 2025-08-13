Chat alertaba sobre riesgo por habitante de calle que le quitó la vida a joven en Itagüí

En el barrio Villa Paula, en el centro de Itagüí, la tarde del lunes 11 de agosto de 2025 quedó marcada por un hecho que impactó a vecinos y transeúntes. Esteban Yepes Palacio, un joven de 19 años que paseaba tranquilamente a su perro, fue atacado de manera repentina por un hombre en situación de calle, identificado como William, de 77 años.

La herida que recibió a la altura del cuello fue tan grave que perdió la vida en el lugar, pese a la rápida llegada de los organismos de emergencia.

Las cámaras de seguridad del sector registraron todo. En las imágenes se ve a Esteban caminando con su mascota por la calle 51 con carrera 53. Pasa junto al hombre, hay un breve cruce de palabras y continúa su trayecto. Sin embargo, el adulto mayor cambia de dirección, lo sigue, saca un arma cortopunzante y lo ataca por la espalda. El joven, sorprendido y herido, intenta volver hacia su perro antes de desplomarse metros más adelante.

Minutos después, el coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, informó que el agresor fue ubicado y capturado gracias a un despliegue inmediato coordinado entre Policía y Ejército. La detención ocurrió en Envigado, donde el hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Esteban Yepes, joven que perdió la vida en Itagüí Foto: Redes Sociales

Publicidad

Chat alertaba sobre riesgo de muerte por habitante de calle en Itagüí y el caso toma nuevo rumbo

Lo que más inquieta ahora es que la comunidad ya había advertido sobre el comportamiento de este hombre días antes. En redes sociales comenzó a circular un chat que pedía intervención urgente:

“Hola, buenos días. ¿Pueden enviar la Policía para Doménico, por favor? Hay un señor pidiendo y ya ha maltratado en otras ocasiones a una compañera”, decía el primer mensaje.

Publicidad

En otra parte de la conversación se incluía una fotografía del mismo sujeto con un arma cortopunzante en la mano, acompañada del texto:

“Este señor pide plata y le ha pegado a muchas mujeres porque no le dan. Es demasiado grosero”.

Estas advertencias, ahora parte del expediente, se convirtieron en un nuevo punto de análisis para las autoridades, que buscan establecer si existió una oportunidad previa de prevenir la tragedia.

De acuerdo con el reporte oficial, la alerta inicial del día del ataque ingresó a través de la línea 123. Las patrullas de vigilancia llegaron rápidamente al lugar mientras los bomberos intentaban socorrer al joven, pero el impacto de la herida no le dio oportunidad de sobrevivir.