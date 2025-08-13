Él es William de Jesús Cadavid, habitante de calle que le quitó la vida a joven en Itagüí

La tarde del lunes 11 de agosto de 2025 en el barrio Villa Paula de Itagüí, Antioquia ocurrió un lamentable hecho, cuando Esteban Yepes Palacio, un joven de tan solo 19 años, paseaba a su perro cerca de su hogar, a escasos metros de la entrada de su casa, después de una clase de inglés.

Puedes leer: Identifican a fallecidos en accidente entre Medellín e Itagüí; eran novios

Fue entonces cuando un encuentro casual con un habitante de calle, derivó en una confrontación fatal.



Según relatos iniciales, la negación de Esteban a darle dinero al hombre de la calle desató una violenta respuesta: fue atacado con un arma cortopunzante en el cuello, cayendo al instante.

Sin embargo Viviana Yepes, hermana del fallecido, ofreció una versión distinta en la que aseguró que el ataque no se produjo porque su hermano se negara a darle monedas a la persona en situación de calle.

En diálogo con el medio regional Mi Oriente, la mujer relató una historia diferente a la que se ha difundido hasta ahora.

Según su testimonio, el hombre que actualmente está bajo custodia de las autoridades agredió a la mascota de Yepes Palacios, que lo acompañaba en ese momento. El joven le pidió que no lo hiciera y fue entonces cuando recibió la agresión. La hermana precisó que su madre lo había enviado a la veterinaria para cumplir con un mandado.



¿Quién es William Jesús Cadavid, habitante de calle que pagó la vida de un joven en Itagüí?

William de Jesús Cadavid, un rostro ya familiar para algunos en Itagüí, emerge como una figura preocupante en este sombrío relato.

Publicidad

Con 77 años de edad, el hombre en situación de calle ya era conocido en el municipio por su presunta agresividad.

Presuntamente no era la primera vez que se reportaban incidentes relacionados con su comportamiento errático y violento; presuntamente, agredía a personas que se negaban a darle dinero.

Publicidad

De hecho, días antes del trágico suceso, chats en redes sociales ya alertaban sobre él, con mensajes que lo describían como "demasiado grosero" y afirmaban que "le ha pegado a muchas mujeres porque no le dan".

⚠️ ¡Capturado! Gracias a la rápida acción de la Secretaría de Seguridad de Itagüí, en articulación con la Policía Militar y la Policía Nacional, y al seguimiento por nuestro sistema de cámaras de seguridad, llegamos hasta Envigado para capturar al responsable del asesinato de un… pic.twitter.com/QB9eoTccel — Alcaldía de Itagüí (@AlcaldiaItagui) August 12, 2025

Sergio Yepes, el padre de Esteban, incluso reconoció al sospechoso de una fotografía, recordándolo como una persona "muy agresiva" que había visto en el parque principal de Envigado.

Tras el hecho, Cadavid intentó evadir a la justicia, huyendo por las calles del centro de Itagüí, pasando por el barrio Simón Bolívar y llegando hasta la estación del metro en Envigado, tras un recorrido de aproximadamente 2.2 kilómetros.

Puedes leer: Le regaló flores y luego le quitó la vida en Itagüí; recibió 25 heridas

Sin embargo, la rápida respuesta de las autoridades fue crucial. Gracias a un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad de Itagüí, la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional y el seguimiento minucioso a través de los sistemas de cámaras de seguridad de Itagüí y Envigado, William de Jesús Cadavid fue capturado en Envigado apenas horas después del ataque.

Durante su detención, se le incautó el arma blanca que, se presume, fue utilizada en el homicidio, convirtiéndose en una pieza clave de evidencia para el proceso judicial.

Publicidad

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, expresó el rechazo del municipio a la violencia y agradeció la acción inmediata de las fuerzas de seguridad, que permitió la "rápida captura del responsable".

¿Quién era Esteban Yepes Palacio, joven que perdió la vida en Itagüí?

Un joven de 19 años, graduado del Colegio El Rosario de Itagüí, con planes y aspiraciones truncadas.

Publicidad

Según su padre, Esteban estaba finalizando un curso de inglés con la esperanza de conseguir empleo rápidamente y costear así sus estudios universitarios en administración de empresas.

La familia Yepes Palacios, oriunda de Concordia, Antioquia, se había trasladado a Itagüí hace aproximadamente un lustro en busca de mejores oportunidades para sus hijos.

Esteban Yepes Palacio, joven que perdió la vida en Itagüí Foto: Redes sociales

La comunidad de Concordia, donde era "reconocido como un joven ejemplar", también lamenta profundamente su partida.

El exalcalde de Concordia, Diego Restrepo, lo describió como "un joven tranquilo, que nunca dio problemas y que siempre se mostró como una persona juiciosa".

El dolor y la indignación se manifestaron en una velatón masiva en el parque principal de Itagüí, donde cientos de personas se congregaron para exigir justicia.

Familiares, amigos y vecinos encendieron velas y clamaron para que William de Jesús Cadavid sea procesado judicialmente y no recupere su libertad, señalando su historial de agresividad.

Publicidad

La comunidad demandó "más peso judicial" contra el responsable y medidas concretas para "reforzar la seguridad en la ciudad".

Ahora, el destino judicial de William de Jesús Cadavid recae en la Fiscalía General de la Nación. Se encuentra pendiente de las audiencias judiciales.