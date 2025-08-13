En vivo
Él es William de Jesús Cadavid, habitante de calle que le quitó la vida a joven en Itagüí

Él es William de Jesús Cadavid, habitante de calle que le quitó la vida a joven en Itagüí

Tras la muerte de Esteban Yepes Palacio, un joven de 19 años, un hombre de mayor fue capturado reavivando el debate sobre la seguridad y la prevención en las calles.

