MinEducación revela las fechas oficiales de la semana de receso; estudiantes celebran

El calendario escolar en Colombia para el año 2026, ya fue definido por las diferentes secretarías de educación bajo los lineamientos del Ministerio de Educación. Donde una de las fechas que más sorprendió a los estudiantes y padres de familia fueron los días seleccionados para la semana de receso.

Por lo cual, durante este año 2026, este tiempo de receso de las instituciones educativas oficiales y muchas privadas, se llevará a cabo del lunes 5 de octubre hasta el 9 de este mismo mes.

Sin embargo, a estos días toca sumar el fin de semana anterior y posterior y el festivo del Día de la Raza, 12 de octubre, por lo cual la semana de receso para los estudiante se trataría de 10 días continuos, regresando a las aulas de clase hasta el martes 13 de octubre.



¿Qué es la semana de receso?

La semana de receso es conocida como un periodo de descanso obligatorio para los estudiantes de educación básica y media en Colombia, la cuál busca fomentar el turismo familiar, hacer actividades culturales y el bienestar. Mientras que los docentes y directivos deben cumplir una Semana de Desarrollo Institucional

Durante estos cinco días los profesores se dedican a tareas de planeación, evaluación de estrategias pedagógicas, actualización de información y coordinación de actividades para el cierre del año escolar. Por lo cual, este espacio busca mejorar la calidad educativa sin la presencia de los estudiantes.

Recordemos que este tiempo de descanso fue instaurado en Colombia mediante el Decreto 1373 de 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe, con el objetivo de integrar descanso, turismo y convivencia.

“Los establecimientos de educación preescolar, básica y media incorporarán en su calendario académico cinco días de receso estudiantil en la semana inmediatamente anterior al día feriado en que se conmemora el descubrimiento de América.”, se puede leer el decreto.



Otras fechas de vacaciones para los estudiantes

El Ministerio de Educación estipula que las instituciones educativas deben cumplir con 40 semanas de trabajo académico al año. Tanto es así que en las ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali, el cronograma establece que:

1. Receso inicial: Del 13 al 25 de enero de 2026

2. Semana Santa: Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026.

3. Vacaciones de mitad de año: Del 22 de junio al 6 de julio de 2026.

4. Semana de receso estudiantil: Del 5 al 12 de octubre de 2026.

5. Vacaciones de fin de año: Iniciarán el 30 de noviembre de 2026 y se extenderán hasta el 11 de enero de 2027

