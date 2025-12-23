Adiós al ICFES tradicional: así será el nuevo examen en los colegios de Colombia

La tradicional prueba ICFES, conocida en Colombia como las pruebas Saber 11, está a punto de vivir una transformación histórica que cambiará para siempre la forma en que se evalúa a los estudiantes al final de la educación media.

Esta modificación es producto de la aprobación de la Ley 625 de 2025, una norma que introduce un nuevo componente en la educación colombiana y afecta directamente tanto el currículo escolar como la estructura del examen estatal.

Hasta ahora, los estudiantes se preparaban principalmente para demostrar sus conocimientos en áreas como lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, sociales, ciudadanas e inglés.



Sin embargo, con la nueva legislación, se incorpora de manera oficial la educación emocional como parte del currículo obligatorio desde preescolar hasta la media académica. Esto significa que los estudiantes recibirán formación en habilidades relacionadas con el manejo de emociones, la comprensión interpersonal y otras competencias psicoafectivas que ahora también serán parte del análisis educativo nacional.

¿Qué cambiará en la prueba ICFES 2026?

La nueva materia busca que los estudiantes aprendan a identificar y gestionar emociones como ansiedad, tristeza, rabia o miedo, así como a fortalecer habilidades sociales, de autonomía y bienestar, adaptadas según la etapa educativa de cada estudiante.

La ley contempla que estos contenidos se enseñen en todos los grados, desde el nivel preescolar hasta la bachillerato, y se espera que su implementación tenga efectos duraderos en el ambiente escolar y la formación integral de los jóvenes.

La importancia de esta reforma radica en que, a partir de su entrada en vigencia, las competencias emocionales también serán parte de la evaluación en las pruebas Saber 11.

Esto significa que, el examen estatal ya no medirá solo conocimientos académicos tradicionales, sino que incluirá un componente para evaluar competencias relacionadas con la inteligencia emocional, tales como conciencia emocional, regulación personal, habilidades de vida y relaciones interpersonales.

Además de cambiar el contenido de las pruebas, la ley también establece que los docentes y orientadores de las instituciones educativas reciban capacitación especial para impartir esta materia.

Para ello, se creará un comité técnico que definirá los lineamientos metodológicos, pedagógicos y académicos que deben seguir las escuelas para implementar la educación emocional de manera adecuada.

Esta reforma responde a una tendencia creciente de incorporar aspectos socioemocionales en la educación global, reconociendo que el desarrollo académico va de la mano con el bienestar emocional del estudiante.

Aegún esta ley, al integrar estas competencias en una prueba nacional, Colombia busca promover no solo el aprendizaje de contenidos tradicionales, sino también el fortalecimiento de herramientas que apoyen el desarrollo integral de sus estudiantes frente a desafíos personales y sociales.

La medida marca un antes y un después en la historia educativa del país, y su implementación en los colegios será clave para evaluar si esta apuesta por la inteligencia emocional logra influir positivamente en el proceso de formación de las nuevas generaciones.



¿Desde cuándo aplican los cambios de las pruebas saber 11 y a quiénes afecta?

La nueva regulación sobre la prueba ICFES no será inmediata para todos los estudiantes, sino que se implementará de manera progresiva. Inicialmente, los cambios impactarán a los colegios que comiencen a ajustar sus planes de estudio a la educación emocional, mientras el Ministerio de Educación y el ICFES definen cómo se integrará este componente dentro de la evaluación nacional.

Esto significa que los estudiantes que hoy cursan grados inferiores empezarán a familiarizarse con estas competencias desde temprano, mientras que quienes están más cerca de presentar el examen verán ajustes graduales en la forma de evaluación.

La medida afecta tanto a instituciones públicas como privadas en todo el país y obliga a los colegios a repensar sus métodos de enseñanza, ya que no solo se evaluará lo que el estudiante sabe, sino también cómo maneja situaciones emocionales, toma decisiones y se relaciona con su entorno.

Para muchos expertos, este cambio marcará una nueva etapa en la educación colombiana, al reconocer que el rendimiento académico también está ligado al bienestar emocional.

