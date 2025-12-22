Publicidad

Familias reciben millones de pesos en subsidios de vivienda esta Navidad

Con una inversión global que alcanzó los $5.900 millones de pesos durante el 2025, la caja de compensación familiar culminó su ciclo de entregas habitacionales.

Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

El espíritu de la Navidad en el departamento del Quindío cobró un significado tangible este 22 de diciembre de 2025. La caja de compensación familiar Comfenalco Quindío oficializó la entrega de subsidios de vivienda a 97 familias.

Esta última asignación del año representó una inyección económica de aproximadamente $3.980 millones de pesos, destinados específicamente a la adquisición de vivienda nueva.

Puedes leer: Link para verificar tu puntaje del Sisbén y asegurar subsidios para el 2026

Según reportaron medios locales y nacionales, este esfuerzo financiero es el resultado de una gestión eficiente de los recursos provenientes del recaudo del 4 % que aportan los empleadores de la región.

El balance del 2025 para Comfenalco Quindío es contundente: un total de $5.900 millones de pesos entregados en subsidios habitacionales a lo largo del año.

¿Quiénes son los beneficiarios del subsidio de vivienda de fenalco Quindío?

José Fernando Montes, director ejecutivo de la entidad, precisó que estos aportes están diseñados para beneficiar a trabajadores afiliados de las categorías A y B.

Esto significa que el apoyo llega a manos de quienes perciben ingresos de hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los montos asignados a cada familia oscilan entre los 20 y 30 salarios mínimos, dependiendo de la categorización del beneficiario.

Sin embargo, el enfoque de Comfenalco va más allá de la simple entrega de un cheque o una carta de asignación. La entidad ha implementado un robusto programa de educación financiera para sus afiliados.

Puedes leer: Esto debes ahorrar para que FNA te apruebe un crédito de vivienda; dan hasta 19 millones

El objetivo primordial es mitigar el riesgo de que los beneficiarios deban renunciar al proceso por falta de recursos adicionales o mala planeación, garantizando así que cada subsidio se traduzca efectivamente en una vivienda habitada.

Uno de los pilares de este programa es la flexibilidad. Los beneficiarios tienen la autonomía de elegir el proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) que mejor se adapte a sus necesidades, incluso si este se encuentra fuera de la capital, Armenia.

No obstante, las reglas son claras para evitar la especulación: el requisito indispensable es no poseer vivienda propia. La misión es estrictamente habitacional y no busca fomentar modelos de negocio inmobiliario con recursos de carácter social.

Mira también: Nuevo subsidio por la construcción del Metro: así puede reclamar hasta 10 millones de pesos

