Familias reciben millones de pesos en subsidios de vivienda esta Navidad

El espíritu de la Navidad en el departamento del Quindío cobró un significado tangible este 22 de diciembre de 2025. La caja de compensación familiar Comfenalco Quindío oficializó la entrega de subsidios de vivienda a 97 familias.

Esta última asignación del año representó una inyección económica de aproximadamente $3.980 millones de pesos, destinados específicamente a la adquisición de vivienda nueva.

Según reportaron medios locales y nacionales, este esfuerzo financiero es el resultado de una gestión eficiente de los recursos provenientes del recaudo del 4 % que aportan los empleadores de la región.



El balance del 2025 para Comfenalco Quindío es contundente: un total de $5.900 millones de pesos entregados en subsidios habitacionales a lo largo del año.

¿Quiénes son los beneficiarios del subsidio de vivienda de fenalco Quindío?

José Fernando Montes, director ejecutivo de la entidad, precisó que estos aportes están diseñados para beneficiar a trabajadores afiliados de las categorías A y B.

Esto significa que el apoyo llega a manos de quienes perciben ingresos de hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Los montos asignados a cada familia oscilan entre los 20 y 30 salarios mínimos, dependiendo de la categorización del beneficiario.

Sin embargo, el enfoque de Comfenalco va más allá de la simple entrega de un cheque o una carta de asignación. La entidad ha implementado un robusto programa de educación financiera para sus afiliados.

El objetivo primordial es mitigar el riesgo de que los beneficiarios deban renunciar al proceso por falta de recursos adicionales o mala planeación, garantizando así que cada subsidio se traduzca efectivamente en una vivienda habitada.

Uno de los pilares de este programa es la flexibilidad. Los beneficiarios tienen la autonomía de elegir el proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) que mejor se adapte a sus necesidades, incluso si este se encuentra fuera de la capital, Armenia.

No obstante, las reglas son claras para evitar la especulación: el requisito indispensable es no poseer vivienda propia. La misión es estrictamente habitacional y no busca fomentar modelos de negocio inmobiliario con recursos de carácter social.

