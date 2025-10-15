Alerta por estafa a adultos mayores; suplantan Prosperidad Social ofreciendo "subsidios"

Publicidad
Prosperidad social acaba de lanzar una alerta urgente sobre una nueva estafa que está afectando principalmente a nuestros adultos mayores. Según la entidad, algunas personas están suplantando a funcionarios del Gobierno para decirle principalmente a los adultos mayores que tienen un subsidio aprobado, y que para recibirlo deben pagar una cuota o entregar datos personales.
Según información oficial, los estafadores están usando llamadas, mensajes de texto y hasta redes sociales para hacer caer a los más confiados. Les prometen plata fácil de programas como lo son: Colombia Mayor o Ingreso Solidario, pero todo es falso.
“No se cobra un peso por ningún procedimiento, ni por gestionar ningún pago, ni adelantar ningún trámite conforme a nuestras obligaciones como funcionarios públicos”, enfatizó Carolina Hoyos, secretaria general de Prosperidad Social, por medio de la plataforma oficial.
El llamado es a estar pilas:
Y si tienes un adulto mayor en tu casa, ¡háblale de esto! Que no se deje engañar.
Según la plataforma oficial de Prosperidad Social, la inscripción de las personas mayores sin pensión para recibir la renta básica solidaria o bono pensional de 230.000 pesos mensuales se realiza en un solo paso:
Si ya haces parte del programa Colombia Mayor o te encuentras en lista de espera, no es necesario realizar este proceso.
