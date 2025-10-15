Alerta por estafa a adultos mayores; suplantan Prosperidad Social ofreciendo "subsidios"

Prosperidad social acaba de lanzar una alerta urgente sobre una nueva estafa que está afectando principalmente a nuestros adultos mayores. Según la entidad, algunas personas están suplantando a funcionarios del Gobierno para decirle principalmente a los adultos mayores que tienen un subsidio aprobado, y que para recibirlo deben pagar una cuota o entregar datos personales.

Según información oficial, los estafadores están usando llamadas, mensajes de texto y hasta redes sociales para hacer caer a los más confiados. Les prometen plata fácil de programas como lo son: Colombia Mayor o Ingreso Solidario, pero todo es falso.

“No se cobra un peso por ningún procedimiento, ni por gestionar ningún pago, ni adelantar ningún trámite conforme a nuestras obligaciones como funcionarios públicos”, enfatizó Carolina Hoyos, secretaria general de Prosperidad Social, por medio de la plataforma oficial.



¿Qué debería hacer en estos casos?

El llamado es a estar pilas:



No den datos o información personal a desconocidos.

No consignen plata.

No responda correos o mensajes sospechosos.

No crean en cadenas de WhatsApp.

Denuncie cualquier intento de engaño.

Verifiquen todo por la página web oficial o llamando a los números autorizados.

Página web: prosperidadsocial.gov.co Línea de WhatsApp: 3188067329. Línea nacional: 6013791088. Línea gratuita nacional desde teléfono fijo: 018000951100.



Y si tienes un adulto mayor en tu casa, ¡háblale de esto! Que no se deje engañar.

¿Cómo puedo inscribirme a la Renta Básica Solidaria o bono pensional?

Según la plataforma oficial de Prosperidad Social, la inscripción de las personas mayores sin pensión para recibir la renta básica solidaria o bono pensional de 230.000 pesos mensuales se realiza en un solo paso:



Virtual: ingrese a la página web de Prosperidad Social y complete el formulario: https://rit.prosperidadsocial.gov.co/?id=433.

ingrese a la página web de Prosperidad Social y complete el formulario: https://rit.prosperidadsocial.gov.co/?id=433. Presencial: dirígete a la oficina de la gerencia regional de Prosperidad Social en su departamento, a las ferias de servicios o a las brigadas móviles de la entidad, con su documento de identidad.

Si ya haces parte del programa Colombia Mayor o te encuentras en lista de espera, no es necesario realizar este proceso.