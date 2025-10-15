Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: BROMA A KARINA GARCÌA
AMAIA MONTERO REGRESA
¿FEID SE RETIRA?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Alerta por estafa a adultos mayores; suplantan Prosperidad Social ofreciendo "subsidios"

Alerta por estafa a adultos mayores; suplantan Prosperidad Social ofreciendo "subsidios"

Infórmate sobre cómo protegerte de las estafas, cuáles son los requisitos y el paso a paso para inscribirte en los programas de Prosperidad Social.