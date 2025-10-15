Link de inscripción de susidio Pilar Solidario; jugoso apoyo económico

El Distrito de Barrancabermeja marcaron un hito significativo en la implementación del programa Pilar Solidario, una iniciativa clave del Gobierno nacional diseñada para garantizar una renta básica a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Gracias al apoyo sostenido de la Alcaldía Distrital, en colaboración con el Departamento de Prosperidad Social (DPS), un total de 6.939 barranqueños se han vinculado al proceso de inscripción desde el pasado 20 de septiembre hasta la fecha.

Este programa tiene como propósito fundamental asegurar un bono mensual de $230.000 proveniente del Gobierno nacional para aquellas personas mayores que no lograron acceder a una pensión.

El Pilar Solidario está en proceso de reemplazar de manera progresiva al sistema anterior, conocido como Colombia Mayor, buscando ampliar tanto la cobertura como el monto del apoyo entregado.



La masiva acogida en Barrancabermeja es resultado de una articulación estratégica entre la Administración local y el DPS, que ha llevado las jornadas de registro directamente a la ciudadanía.

Los equipos de trabajo han visitado activamente diversos puntos focales como centros vida, centros de bienestar y salones comunales, con el objetivo de acercar este beneficio a quienes más lo necesitan.

Mayerli Martínez, contratista de la Secretaría de las Mujeres y la Inclusión Social, destacó los esfuerzos territoriales: “Hemos visitado varios barrios entre los que se encuentra Kennedy, Boston, Caminos de San Silvestre, Villarelys, entre otros. La invitación se extiende a las personas mayores para que participen el próximo 9 de octubre”.

Para aquellos que aún no han completado el proceso, se ha organizado una gran convocatoria masiva en la ciudad. Esta jornada se llevará a cabo el próximo 9 de octubre, en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 m., en el Coliseo Luis F. Castellanos.

Además, buscando alcanzar a la población que reside en zonas más apartadas, las jornadas de inscripción se extenderán a la zona rural a partir del 13 de octubre, priorizando sectores clave como La Fortuna, El Llanito y Ciénaga del Opón.

En cada rincón de Colombia, #ProsperidadSocial, junto a las Juntas de Acción Comunal, avanza en la búsqueda activa de mayores para inscribirlos al #PilarSolidario.



Dignificar la vida es reconocer el valor de quienes han sido el pilar de nuestras comunidades.#DignidadMayor pic.twitter.com/daFaOxxVAN — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) October 8, 2025

Requisitos para ser parte de Pilar Solidario

Para acceder a este beneficio, los potenciales inscritos deben cumplir con criterios específicos:

Edad: Ser mujer mayor de 60 años o ser hombre mayor de 65 años. Clasificación social: En el caso de Barrancabermeja, es indispensable estar clasificado en el Sisbén dentro de los rangos A1 y C18. A nivel general, el programa prioriza a quienes se encuentran en condiciones de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad. No beneficios previos: No deben recibir pensión, renta, el bono del adulto mayor, ni hacer parte del programa Colombia Mayor.

A nivel nacional, el Pilar Solidario ya registra a más de 920.000 personas mayores inscritas, quienes se han sumado en un despliegue nacional de la campaña Dignidad Mayor, con la meta de alcanzar los 3.1 millones de beneficiarios para el año 2026.

Santander, el departamento al que pertenece Barrancabermeja, se ubica entre las regiones con mayor número de registros, al igual que Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Cundinamarca.

Es importante destacar que el proceso de inscripción, ya sea de forma virtual a través del sitio web oficial de Prosperidad Social o de manera presencial en sus oficinas o jornadas móviles, es totalmente gratuito y no requiere intermediarios ni pagos.

Las autoridades emitieron alertas sobre intentos de estafa, por lo que se recomienda encarecidamente a los adultos mayores no pagar por ningún trámite ni entregar información sensible, como claves o documentos, a terceros.

Con la expansión de estas jornadas y el compromiso ratificado con su población mayor, Barrancabermeja demuestra su esfuerzo para garantizar el bienestar y la dignidad de quienes son considerados pilares fundamentales de la sociedad.