Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
KAROL G EN VICTORIA'S SECRET
TU BOLETA DEVOLUCIÓN DE DINERO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Respiran los morosos: destapan herramienta que ayuda a quienes tienen deudas de 3 a 5 años

Respiran los morosos: destapan herramienta que ayuda a quienes tienen deudas de 3 a 5 años

La ley colombiana trae una buena noticia para quienes tienen deudas entre tres y cinco años, aunque su aplicación depende de ciertas condiciones.