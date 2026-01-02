Revelan posibles causas del incendio en un bar a comienzos de Año Nuevo

El 1 de enero se presentó un incendio en un local nocturno de la localidad de Crans Montana, en los Alpes suizos, en donde las autoridades mencionaron que hay varios heridos y hasta el momento 40 personas que perdieron la vida.

De igual forma, las autoridades comentaron que quienes se encontraban en la zona de fiesta, en el subsuelo del local, lograron escapar por la escalera que conducía a la terraza. Sin embargo, esto tanto obstaculiza los intentos de los jóvenes que hacían cola fuera del establecimiento que intentaban rescatar algunas víctimas.

Horas después la Procuraduría de este país comentó que toda esta situación se trató de: "un fuego generalizado que provocó una explosión", pese a esto todavía no se ha podido determinar de manera oficial. Sin embargo, Victoria, que pudo escapar de las llamas, señaló a EFE, una de las causas de esta tragedia.



La testigo mencionó que el incendio se produjo debido a que una joven subió sobre los hombros de un camarero con una botella de champagne con bengalas, las que habrían causado las primeras llamas en el techo del local. Declaraciones que se suman a las de dos jóvenes francesas, Emma y Albane.

Para medios locales, estas comentaron que todo se originó porque unas velas de cumpleaños fueron colocadas en botellas de champán, las cuales alcanzaron a rozar el techo. "Segundos después, todo el techo estaba ardiendo", así mismo, destacó que dentro del local debía haber unas 200 personas en ese momento, la mayoría de entre 15 y 20 años.

¿Cuál es el estado de los heridos por el incendio en Suiza?

Las autoridades mencionaron que la gran mayoría de los heridos presentan quemaduras del 60% de su cuerpo, las cuales necesitan varios meses de recuperación. Así mismo, otros testigos de este incendio relataron que muchas personas salían a mitad quemadas y se desplomaban en la acera.

De igual forma, comentó que muchos heridos eran atendidos y llevados al hospital por vecinos, a pesar de que la Policía, bomberos y socorristas tardaron pocos minutos en llegar desde que se emitiera la primera alarma, a la 1:30 a.m.

Además de las llamas y las temperaturas, la emisión de humo tóxico que hubo por la combustión de material plástico complicaron la situación de los heridos, por lo que muchos presentan también graves problemas respiratorios, comentó en una rueda de prensa el jefe del Departamento de Salud del cantón de Valais, Mathias Reynard.