Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ZULMA GUZMÁN CONFIESA
APARECE ZULMA GUZMÁN
INFARTO J BALVIN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Voraz incendio acaba con más de 50 viviendas y apaga la vida de cuatro perritos; hay video

Voraz incendio acaba con más de 50 viviendas y apaga la vida de cuatro perritos; hay video

Con baldes de agua y apoyo de las autoridades, vecinos de la comunidad estuvieron varias horas intentando controlar el incendio.

Incendio acaba con la vida de cuatro perros
Voraz incendio acaba con más de 50 viviendas y apaga la vida de cuatro perritos; hay video
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de dic, 2025

Durante la noche del pasado 12 de diciembre, se presentó un incendio de grandes proporciones en el barrio Santander, sector de Las Pilas, en la ciudad de Bucaramanga. en el cual 55 viviendas quedaron destruidas y cinco personas se vieron afectadas y cuatro perritos perdieron la vida por las llamas.

Una de las víctimas de 47 años fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos por la gravedad de sus heridas, mientras que las otras personas se recuperan en el Hospital Internacional de Colombia.

Puedes leer: Giro en caso de Aida Victoria por fuga de su mamá; habría inconsistencias que la favorecerían

Las autoridades explicaron que una de las hipótesis es que este incendio se debió al uso de una colilla de cigarrillo que quedó prendida dentro de una casa y esto se juntó con la explosión de varias pipetas de gas que empeoraron la situación. Pese a esto, todavía se están buscando causas de este hecho.

Tanto es así que Javier Sarmiento, alcalde encargado de Bucaramanga, habló con Noticias Caracol y entregó detalles de lo sucedido: “Apenas tuvimos conocimiento, a los diez minutos ya teníamos dos máquinas de bomberos aquí, tratando de contener la conflagración. Llegaron cinco máquinas. El municipio de Floridablanca también nos ayudó.”

Te puede interesar

  1. Marienela Cabrera tendrá que ir a juicio
    Nuevo revés para la jueza investigada por sus bailes en TikTok, ¿se le va hondo?, imagen de referencia
    Nación

    Nuevo revés para la jueza investigada por sus bailes en TikTok, ¿se le va hondo?

  2. Fallece el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, protagonista en el primer gobierno de Uribe
    Fallece el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, protagonista en el primer gobierno de Uribe, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Nación

    Fallece el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, protagonista en el primer gobierno de Uribe

Adicionalmente, el funcionario explicó que ya se encuentran buscando toda la ayuda posible, donde recalcó la importancia de conseguir alimentos no perecederos, ropa para adultos, para niños y niñas, kits de aseo, colchonetas y toda el agua potable posible.

Cuatro perritos fallecieron tras el incendio en Bucaramanga

Lastimosamente, la Oficina de Gestión del Riesgo y la Unidad de Bienestar Familiar encontró al menos cuatro perros calcinados. Las autoridades informaron que la cifra de animales muertos puede aumentar debido a la zona en la que ocurrió este hecho.

Puedes leer: Influencer reconocido quiso volverse viral incendiando un Ferrari; terminó arrestado

Publicidad

Se conoció que el sector donde ocurrió este incendió se conoce como el 12 de Octubre, un sector de calles peatonales donde no es fácil acceso por parte de las autoridades; pese a eso, resalta que gracias al apoyó de la comunidad en tratar de contener el suceso se pudo minimizar la tragedia y salvar muchas vidas.

De igual forma, se conoció que el Ejército Nacional se acercó a esta zona para brindar ayuda a la comunidad y comenzó la investigación en los escombros para dejar limpia la zona y garantizar a los ciudadanos la reconstrucción de sus viviendas. Así mismo, en la parte más alta de este barrio se organizó una olla comunitaria para que los afectados puedan alimentarse.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Incendio

Colombia

Alcalde de Bucaramanga

Bucaramanga