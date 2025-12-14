Voraz incendio acaba con más de 50 viviendas y apaga la vida de cuatro perritos; hay video

Durante la noche del pasado 12 de diciembre, se presentó un incendio de grandes proporciones en el barrio Santander, sector de Las Pilas, en la ciudad de Bucaramanga. en el cual 55 viviendas quedaron destruidas y cinco personas se vieron afectadas y cuatro perritos perdieron la vida por las llamas.

Una de las víctimas de 47 años fue trasladada a una unidad de cuidados intensivos por la gravedad de sus heridas, mientras que las otras personas se recuperan en el Hospital Internacional de Colombia.

Las autoridades explicaron que una de las hipótesis es que este incendio se debió al uso de una colilla de cigarrillo que quedó prendida dentro de una casa y esto se juntó con la explosión de varias pipetas de gas que empeoraron la situación. Pese a esto, todavía se están buscando causas de este hecho.



Tanto es así que Javier Sarmiento, alcalde encargado de Bucaramanga, habló con Noticias Caracol y entregó detalles de lo sucedido: “Apenas tuvimos conocimiento, a los diez minutos ya teníamos dos máquinas de bomberos aquí, tratando de contener la conflagración. Llegaron cinco máquinas. El municipio de Floridablanca también nos ayudó.”

Adicionalmente, el funcionario explicó que ya se encuentran buscando toda la ayuda posible, donde recalcó la importancia de conseguir alimentos no perecederos, ropa para adultos, para niños y niñas, kits de aseo, colchonetas y toda el agua potable posible.



Cuatro perritos fallecieron tras el incendio en Bucaramanga

Lastimosamente, la Oficina de Gestión del Riesgo y la Unidad de Bienestar Familiar encontró al menos cuatro perros calcinados. Las autoridades informaron que la cifra de animales muertos puede aumentar debido a la zona en la que ocurrió este hecho.

Se conoció que el sector donde ocurrió este incendió se conoce como el 12 de Octubre, un sector de calles peatonales donde no es fácil acceso por parte de las autoridades; pese a eso, resalta que gracias al apoyó de la comunidad en tratar de contener el suceso se pudo minimizar la tragedia y salvar muchas vidas.

De igual forma, se conoció que el Ejército Nacional se acercó a esta zona para brindar ayuda a la comunidad y comenzó la investigación en los escombros para dejar limpia la zona y garantizar a los ciudadanos la reconstrucción de sus viviendas. Así mismo, en la parte más alta de este barrio se organizó una olla comunitaria para que los afectados puedan alimentarse.

