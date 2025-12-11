Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Nuevo revés para la jueza investigada por sus bailes en TikTok, ¿se le va hondo?

Nuevo revés para la jueza investigada por sus bailes en TikTok, ¿se le va hondo?

La jueza enfrenta un nuevo proceso legal por sus publicaciones en redes sociales, y ahora se suma una nueva medida en su caso.

Marienela Cabrera tendrá que ir a juicio
Nuevo revés para la jueza investigada por sus bailes en TikTok, ¿se le va hondo?, imagen de referencia
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de dic, 2025

El caso de Marienela Cabrera, la jueza de Florencia (Caquetá), quien se hizo viral con sus videos en TikTok, tomó un nuevo rumbo por una determinación radical en las últimas horas por una determinación que podría afectar su carrera.

Se conoció que este miércoles 10 de diciembre se confirmó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial emitió una carta en la que determinaron que la jueza Marienela Cabrera deberá ir a juicio disciplinario por sus videos bailando en TikTok, esto según información revelada por el medio de comunicación Semana.

Puedes leer: Ella es Marienela Cabrera, la jueza investigada por sus bailes en TikTok; despierta suspiros

“El magistrado Manuel Enrique Flórez fue el ponente del proceso en el que se indicó el hallazgo de 48 videos con “imágenes de sus partes corporales y acciones sugestivas y provocativas”, según el documento que expidió para la confirmación de los cargos formulados.

Así mismo, se conoció que este documento fue emitido el pasado 4 de diciembre de 2025, donde pretende responder a las denuncias interpuestas por dos correos particulares en los que se exponen los actos disciplinarios en los que habría incurrido la jueza Marienela Cabrera.

"Por presuntamente exponerse en su cuenta de la red social de TikTok, la cual es una cuenta personal, pero de público conocimiento, realiza videos mostrando de manera sugestiva su cuerpo, lo cual atenta con el decoro y la moralidad de su profesión", se lee en el documento.

Recordemos que el foco de estos videos son por el lugar en el que fueron grabados en presuntamente en juzgados donde ella trabaja.

¿Cómo respondió Marienela Cabrera ante esta acusación?

Una vez se conoció la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la jueza Marienela Cabrera se pronunció en sus redes sociales, donde calificó como “moralista” ante la formulación de estos cargos.

Puedes leer: Preocupación por mamá de Jaime Esteban Moreno tras perder a su hijo: "No se ha parado"

“Yo sí quisiera saber qué podrán provocar o sugerir a un hombre cercano a los 70 años mis publicaciones, qué pensamientos oscuros le podrán llegar a la mente porque nos tacha de ‘inmorales'”, contestó en un video en TikTok.

Recordemos que Marianela Cabrera es una una jueza colombiana que ejerce como titular del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Florencia, en el departamento de Caquetá, tiene 47 años, es madre de tres hijos y su trayectoria profesional la asocia al Derecho penal.

Así mismo, ella vivió duros golpes por el conflicto armado del país, debido a que se conoció que la guerrilla le quitó a su padre, luego, reclutó y después ejecutó a su único hermano y finalmente cuando era muy joven fue desplazada junto a su madre y perdieron todos sus bienes.

Mira también: Jueza Marianela Cabreara es investigada por videos “subidos de tono” en Tik Tok; despierta suspiros

