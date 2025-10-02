Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
IVÁN CEPEDA VS DANIEL PALACIOS
¿YINA CALDERÓN SE RETIRA DE PELEA?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  /  Ella es Marienela Cabrera, la jueza investigada por sus bailes en TikTok; despierta suspiros

Ella es Marienela Cabrera, la jueza investigada por sus bailes en TikTok; despierta suspiros

La jueza cuarta penal de Florencia, Marienela Cabrera, se volvió viral por sus bailes en TikTok, hasta el punto de ser investigada por ello.