Ella es Marienela Cabrera, la jueza investigada por sus bailes en TikTok; despierta suspiros

Marienela Cabrera Mosquera, es una jueza cuarta penal del Circuito de Florencia, Caquetá, quien se encuentra en una investigación debido a sus actividades personales en sus redes sociales como TikTok. Esto debido a que se la ve haciendo videos bailando desde su casa, situación que generó mucha controversia en las plataformas digitales.

Dicho proceso disciplinario surge contra Marienela Cabrera debido a que la señalan por publicar videos de “forma sugestivas” y que además van en contra del “decoro de la profesión”, resaltando que supuestamente dichas publicaciones tienen índole explícita y que su forma de vestir es inapropiada.

Puedes leer: Érika Zapata, periodista de Noticias Caracol, impacta con un cambio de look; deja boquiabierto

Al punto que el organismo le solicitó entregar sus dispositivos móviles. Situación a la que Marienela se negó a hacerlo y, en cambio, tomó la decisión de publicar la historia en su TikTok. La jueza compartió detalles de la investigación en su contra, además manifestó su inconformidad por esto.

Publicidad

“Nunca me imaginé que tuviera que defender mi dignidad, mi autonomía personal y mi libre autodeterminación de la administración de justicia”, dijo la funcionaria en una de sus publicaciones. Además agregó que el tiempo que usa para grabar sus videos no los hace en horas laborales.

Publicidad

¿Quién es Marienela Cabrera?

Marienela Cabrera vivió duros golpes por parte del conflicto armado. Se conoció que la guerrilla le quitó a su padre, luego, reclutó y después ejecutó a su único hermano y finalmente cuando era muy joven fue desplazada junto a su madre y perdieron todos sus bienes.

Puedes leer: Influencer de 14 años fallece de leucemia tras larga y dolorosa lucha

Adicionalmente, su esposo, un oficial del ejército también perdió la vida, quedando solo con una hija de 6 meses de nacida. Gracias a estas situaciones tomó la decisión de convertirse en juez en el conflictivo departamento del Caquetá, donde durante años se mantuvo al margen de la opinión pública, dedicada a su labor en estrados judiciales.

Por lo cual, en una reciente entrevista en el programa 10 am de Caracol Radio, Marienela Cabrera comentó que sus videos los comenzó a hacer después de la pandemia, como una forma de divertirse.

“Me pareció algo chévere como pasatiempo. Alguna vez hice un video y no sé qué pasó, se quedó público y ese video tuvo muchas reproducciones y a raíz de eso los dejé públicos. A mediados de 2020 tengo mi perfil de Tiktok con más de 400 mil seguidores”, comentó la jueza.