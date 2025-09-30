Aparece hombre que reaviva teoría de que Juan Gabriel estaría vivo, lo vieron y hay video

En un restaurante de París se registró un video que ha dejado boquiabiertos a miles de internautas. En las imágenes aparece un hombre con un sorprendente parecido físico y gestual a Juan Gabriel, el icónico “Divo de Juárez”. La publicación rápidamente se viralizó en TikTok, alcanzando millones de reproducciones y generando un sinfín de comentarios que van desde la nostalgia hasta las especulaciones más atrevidas sobre si el cantante podría estar vivo.

El clip muestra al hombre moviéndose entre las mesas, saludando y sonriendo, con un estilo y carisma que recuerdan de inmediato al legendario artista mexicano. Usuarios de distintas partes del mundo han reaccionado, algunos con asombro y otros compartiendo teorías sobre la posibilidad de que fuera el propio Juan Gabriel en secreto, aunque expertos aseguran que solo se trata de un parecido increíble.

En cuestión de horas, el video se convirtió en tendencia. Fans de Juan Gabriel comenzaron a etiquetar a sus amigos, compartir capturas y comparar detalles físicos: desde el peinado hasta la forma de caminar y gesticular. La plataforma TikTok se llenó de comentarios, memes y reacciones que mezclan admiración y curiosidad, manteniendo vivo el debate sobre la identidad del hombre en París.

Especialistas en comportamiento viral destacan que la fascinación de los usuarios por los dobles de celebridades es un fenómeno común, y que este tipo de videos genera una interacción masiva gracias al factor nostalgia y al cariño que millones aún sienten por Juan Gabriel.

Recordando al Divo de Juárez, Juan Gabriel

Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, falleció el 28 de agosto de 2016 a los 66 años en Santa Mónica, California, debido a un infarto agudo al miocardio. Su muerte conmocionó a México y a Latinoamérica, dejando un legado musical imborrable que lo consolidó como uno de los cantantes más influyentes de la música en español.

A pesar de su partida, rumores y teorías conspirativas han circulado constantemente en internet, desde supuestas apariciones hasta mensajes ocultos en sus canciones. Este reciente video en París es solo un ejemplo más de cómo el “Divo de Juárez” sigue generando curiosidad y manteniendo vivo el recuerdo entre sus seguidores.