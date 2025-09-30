Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
¿JUAN GABRIEL ESTÁ VIVO?
CAMISETA DE LA SELECCIÓN COLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Aparece hombre que reaviva teoría de que Juan Gabriel estaría vivo, lo vieron y hay video

Aparece hombre que reaviva teoría de que Juan Gabriel estaría vivo, lo vieron y hay video

Un video grabado en París muestra a un hombre con asombroso parecido a Juan Gabriel. Usuarios en TikTok y otras redes debaten si se trata del Divo de Juárez o un doble.